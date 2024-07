Duże zmiany w kadrze na mecz z Walijczykami!

W środę o godz 15 drużyna Legii Warszawa wyruszy Wyspy Brytyjskie. Zespół poleci do Liverpoolu, skąd uda się w blisko dwugodzinną podróż autokarem do północno-zachodniej Walii. W czwartek o godz. 19 czasu polskiego (18 czasu miejscowego) w Bangor odbędzie się rewanżowy mecz z walijskim Caernarfon Town FC. Pierwsze spotkanie zespół Goncalo Feio wygrał aż 6-0 .

Koneser polskiej piłki klubowej - 28 minut temu, *.167.24 Czas na pierwsze bramki Nsame odpowiedz

z domu starców uciekło na wózkach inwalidzkich dwóch osobników udających piłkarzy - 1 godzinę temu, *.. w ataku zagrajmy tym dutem Afryk-Pepik

pierwszy 64 lata drugi 36 odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Wziasc 11 z Zylety to i tak wygramy. odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jedzie 6 młodych.Fajnie byłoby ich zobaczyć na boisku od początku spotkania.W 1 meczu ładnie zagrał 17 letni Szczepaniak.Oprócz tego jest Ziółkowski oraz Leszczyński.Ciekawe postacie.Co prawda obrońcy,ale rokujący.Niech grają.Tutaj plus dla trenera oraz,,mądrych głów" ze dadzą szansę pokazania się przynajmniej w tym meczu odpowiedz

Calbarro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kobylak - Jędrzejczyk, Ziółkowski, Leszczyński - Chodyna, Kapustka, Strzałek, Urbański, Szczepaniak - Majchrzak, Żewłakow i gramy polską 11 odpowiedz

Domino - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jaki skład obstawianie?

-Tobiasz;

-Jędza;

-Pankov;

-Barcia;

-Mori;

-Kapustka;

-Urbanski;

-Chodyna;

-Nsame;

-Pekhart;



-???

Eddie Murphy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja bym wystawił juniorów, jeśliby nawet przegrali to niewysoko. Niech młodzi nabierają doświadczenia. Przecież grają z amatorami którzy normalnie pracują na etatach. Awans jest i tak pewny, nie wierzę, że przegraliby 0-6. Punkty do rankingu? Nie bądźcie śmieszni, w eliminacjach to są nic nie znaczące grosze. Ważne by kwalifikować się do faz grupowych i tam ciułać punkty bo są liczone podwójnie. Jeden przegrany mecz w kwalifikacjach nic nie zmieni w rankingu. Dać szansę mistrzom Polski u-19 niech poczują prawdziwą rywalizację w seniorach, to tylko zaprocentuje na przyszłość. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Wynik meczu pokaże czy taka decyzja była słuszna, czy nie. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Wszołek i Kramer to nawet lepiej, że nie lecą.

Kun, Celhaka i Kapustka też mogli by zostać. odpowiedz

Miki55 - 2 godziny temu, *.datapacket.com @Darek: Do szkoły kolego, do szkoły. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 2 godziny temu, *.162.61 @Darek: Kun i Celhaka wracają po kontuzjach więc potrzebują minut, a Kapustka no pewnie po to, żeby ktoś poprowadził grę, pokierował młodymi. odpowiedz

Autora - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kobylak - Leszczyński, Ziółkowski, Jędrzejczyk( w przerwie Barcia) - morishita, Szczepaniak, Urbański, celhaka, chodyna- Majchrzak, Nsame ( w przerwie Żewłakow) odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.113 Słuszna i uzasadniona decyzja . odpowiedz

Felek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Bardzo mądra decyzja. Ale trzeba pamiętać, żeby ten mecz WYGRAĆ dla rankingu UEFA. Skromnie ale wygrać. odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.atman.pl Kapustka i Pankov też mogli nie lecieć. odpowiedz

kaktus - 4 godziny temu, *.orange.pl Bez sensu... Ze względu na ranking UEFA ten mecz trzeba bezwzględnie wygrać! odpowiedz

Kaktusglupi - 4 godziny temu, *.inetia.pl Wystarczy skromne 0:1 żeby były punkty odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Zawodnicy, którzy dotychczas grali mniej będą mieli okazję i mam nadzieję, że również motywację, aby się pokazać. Pamiętam jak kiedyś Lech wygrał u siebie 6-0 w pucharach, a w rewanżu było 0-0. Tego jutro nie chcemy. odpowiedz

Domino - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Mateusz z Gór: Zniweczyć sześć bramek przewagi? To wydaje się być wręcz niemożliwe... odpowiedz

XXX - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Z tego co wiem to Pekhart też nie leciina mecz z walijczykami.

no chyba ze sie trener Feio przejezyczył :) odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Mądry ruch odpowiedz

