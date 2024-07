Analiza

Punkty po meczu z Koroną Kielce

Wtorek, 30 lipca 2024 r. 10:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Przepchnięte; szybciej, szybciej, szybciej!; defensywa; młody nie pęka; udany powrótl rekonwalescenci na boisku - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Koroną Kielce.



1. Przepchnięte

Niedzielne spotkanie było niczym déjà vu. Przypomniały mi się wszystkie ostatnie potyczki w Kielcach, w których nie potrafiliśmy przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Przeciwnicy grali twardo, nie odstępowali od naszych zawodników nawet na krok, nie dając im wiele wytchnienia na boisku. Odkąd pamiętam, w Kielcach nigdy nie było nam łatwo – niczym za dawnych lat z Odrą Wodzisław. Przeczuwałem, że jeśli uda się wygrać ten mecz, to tylko z wielkim trudem. W końcówce spotkania zdobyliśmy gola, a potem rozpaczliwie broniliśmy się przed atakami gospodarzy. Choć gra nie stała na najwyższym poziomie, najważniejszy cel został osiągnięty – zdobyliśmy trzy punkty, które mogą okazać się niezwykle ważne w ogólnym rozrachunku.