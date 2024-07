Pod lupą LL! - Ruben Vinagre

Wtorek, 30 lipca 2024 r. 11:34 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W spotkaniu z Koroną Kielce swoją szansę na grę od pierwszych minut otrzymał Rúben Vinagre. Sprawdziliśmy, jak nowy zawodnik Legii spisał się w niedzielnym meczu.



Wypracowanie gola

Zacznijmy od pozytywnych aspektów gry Vinagre, czyli od wypracowania sytuacji podbramkowych dla kolegów z drużyny. Pierwszą taką okazję stworzył w 15. minucie gry. Bartosz Kapustka otrzymał podanie na skraj pola karnego, lekko wrzucił piłkę do Vinagre, który głową zgrał ją wzdłuż pola karnego. Niestety Kramer, mając przed sobą tylko bramkarza, uderzył tak, że Dziekoński odbił piłkę nogą na rzut rożny. W 58. minucie Vinagre dośrodkował w pole karne, gdzie Marc Gual wyskoczył do główki, ale tylko musnął futbolówkę. Najlepsze dośrodkowanie posłał jednak w 74. minucie. Otrzymał podanie od Guala i od razu wrzucił piłkę w pole karne, gdzie Luquinhas pięknym technicznym strzałem zdobył zwycięską bramkę.