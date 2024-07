Konferencja

Feio: Jedziemy wygrać. Kropka

Środa, 31 lipca 2024 r. 12:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jedziemy do Walii wygrać. Kropka - mówi przed rewanżowym meczem z Walijczykami trener Legii, Goncalo Feio.









- To jasne, że przy takim natężeniu meczów nastąpią jakieś rotacje w składzie, ale nie będzie to rewolucja. To mecz jak każdy inny. Niezależnie od wyniku pierwszego spotkania, drużyna gospodarzy będzie mega zmotywowana przed własną publicznością. Jedziemy do Walii, żeby wygrać, podtrzymać dobrą passę, wziąć odpowiedzialność za klub i reprezentowanie Polski.



- Mogę zdradzić, że Rafał Augustyniak na pewno nie zagra. Nie jedzie z nami, bo lada chwila ma zostać ojcem. Najpierw jesteśmy ludźmi, a dopiero potem piłkarzami czy trenerami. Po rozmowie z zawodnikiem uznałem, że zostanie.



- Na mecz nie pojadą: Juergen Elitim i Marco Burch, którzy zmagają się z urazami, a także Marcel Mendes-Dudziński, Steve Kapuadi, Paweł Wszołek, Marc Gual, Blaz Kramer, Claude Goncalves, Ruben Vinagre, Luquinhas i Migouel Alfarela, który nie został zgłoszony do rozgrywek.



- Jean-Pierre Nsame normalnie trenuje, jutro może uczestniczyć w meczu, pytanie tylko, w jakim wymiarze. Może zadebiutują kolejni zawodnicy - Jakub Adkonis, Jakub Żewłakow, Sergio Barcia, Gabriel Kobylak. Mateusz Szczepaniak po pierwszym meczu i ostrym wejściu Walijczyka miał problem zdrowotny, ale teraz jest do dyspozycji.