Nsame wrócił do treningów

Środa, 31 lipca 2024 r. 11:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

O godz. 10:30 w Legia Training Center legioniści rozpoczęli ostatni trening przed czwartkowym meczem z Caernarfon Town FC. Na murawie stawiło sie 26 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Obecny był Jean-Pierre Nsame, który w ostatnich tygodniach leczył uraz mięśnia czworogłowego.









Pierwszy kwadrans zajęć był otwarty dla mediów. Zawodnicy prowadzili rozgrzewkę z piłkami. - Kapitanie obudź kolegów! - motywował Goncalo Feio do wejścia na wyższe obroty podopiecznych.



Indywidualnie ćwiczył Mateusz Szczepaniak.



Po godz 15 "Wojskowi" wyruszą do Liverpoolu, skąd udadzą się w blisko dwugodzinną podróż autokarem do północno-zachodniej Walii. W czwartek o godz. 19 czasu polskiego (18 czasu miejscowego) w Bangor odbędzie się rewanżowy mecz z walijskim Caernarfon Town FC. Pierwsze spotkanie zespół Goncalo Feio wygrał aż 6-0.