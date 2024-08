Debiut Barcii i Kobylaka w Legii

Rewanżowy mecz 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji pomiędzy Caernarfon Town FC i Legią Warszawa jest okazją do debiutów dla kilku zawodników stołecznego zespołu. Po raz pierwszy w barwach Legii zobaczymy na boisku Sergio Barcię i Gabriela Kobylaka , którzy znaleźli się w pierwszej jedenastce. Hiszpanowi w 83. minucie udało się wpisać na listę strzelców, a golkiper zachował pewne czyste konto. W trakcie meczu debiut mogą jeszcze zanotować Jean-Pierre Nsame, Jakub Żewłakow i Jakub Adkonis.

wrt - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Barcia fajnie też podał do Kapustki przy pierwszej bramce. odpowiedz

