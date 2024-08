Gdzie obejrzeć mecz Caernarfon Town FC - Legia Warszawa?

Rewanżowego spotkania 2. rundy Ligi Konferencji pomiędzy Caernarfon Town FC i Legią Warszawa nie będzie mogła obejrzeć na żywo zorganizowana grupa kibiców stołecznego zespołu. Mecz transmitować będzie Polsat Sport 1, TV 6, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA CAERNARFON - LEGIA FORTUNA: 1 13 X 7.75 2 1.18

Piotrek - 3 godziny temu, *.plus.pl A w otwartej tv jest na TV 6 odpowiedz

Twitter - 2 godziny temu, *.com.pl @Piotrek : dzięki za info odpowiedz

Twitter - 3 godziny temu, *.com.pl No i skończyło się emitowanie męczy dla kazdego kibica. Cały polsat odpowiedz

