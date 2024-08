Bezpośrednią transmisję z meczu Caernarfon Town FC - Legia Warszawa przeprowadzą stacje Polsat Sport 1 oraz TV 6. Transmisja dostępna będzie również poniżej na youtube. Początek o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA CAERNARFON - LEGIA FORTUNA:

Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

dodaj

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Na prawde bardzo fajnych mamy tych mlodych! Ziolkowski, Urbanski, Zewlakow, Majchrzak, bardzo fajna ekipa! Tylko niech faja teraz nie peknie ale nadal bedzie dawal im szanse. I nie mowie o ogonach czy jakichs innych kwadransach. Co najmniej jedna polowe tu i tam a nawet cale mecze. Bardzo fajna mlodziez.

No i zeby rozczochraniec nie zlapal glodu i ich nie opchnal za paczke fajek i kubek cieplej kawy, bez mleka. odpowiedz

Kjk - 2 godziny temu, *.100.22 Czy tylko mnie denerwuje, że zawodnik klubu z tradycjami wojskowymi salutuje całą dłonią?

Jędrzejczyk w cieszynce. Kiedyś tak samo salutowal mlody Kosecki. odpowiedz

Jkj - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Kjk: wiesz dlaczego w Polsce salutuje się w taki a nie inny sposób, dlaczego tak się dzieje? Dlatego właśnie zawodnik klubu z tradycjami wojskowymi salutuję tak a nie inaczej. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.38 @Kjk: polskie siły zbrojne mają 10 wieków tradycji. salutowanie dwoma palcami wprowadzono w 1921 roku. w czasie ostatniej wojny polscy oficerowie salutowali całą dłonią, żeby nie wprowadzać zamieszania wśród aliantów. odpowiedz

Kjk - 5 minut temu, *.100.22 @Jkj: wiem dlaczego w Polsce saltuje się dwoma palcami. Dlatego tak mnie wkurza, że taki Jędrzejczyk salutuje całą dłonią. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl To co prezentują Kapustka, Majchrzak i Pekhart to jakiś sabotaż. A i Kobylak w bramce "pewny". odpowiedz

To są agenci - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Szpic : płatni agenci odpowiedz

Rado - 9 minut temu, *.centertel.pl @Szpic :jakby Tobiasz zagrał tak niepewnie jak dzisiaj zagrał Kobylak, to położą internetów by zaraz płakała, żeby go na ławkę posadzić.

odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Slaba gra zaplecza a Pekhart daje popis nieudolnosci !!! odpowiedz

Gienek - 2 godziny temu, *.. Do przerwy Legia gra fatalnie. odpowiedz

Krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl Kun to jest jakis zart natury odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Jak dla mnie to chodyna kapustka i Pekhart totalne dno strzałek Szczepański i name na drugą połowę odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ale drewna Perkhart do rezerw odpowiedz

Syn księdza - 2 godziny temu, *.plus.pl To jakaś kpina jest ich gra z amatorami ...DRAMAT odpowiedz

Kamień - 3 godziny temu, *.chello.pl Broendby zremisowało 2:2... Pewnie olali sprawę odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kamień: A tam olali, według mnie to zespół słabszy niż zeszłoroczne Midtjylland... Było też kilka zmian u nich dziś w meczu tak jak u nas . odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy ta nazwa nie jest też aby nazwą klubu piłkarskiego...? odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Oprócz TV6 naziemnego to też Polsat Sport 1 oraz na Kanale YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=KOhBxlLXaYE odpowiedz

edi - 3 godziny temu, *.smslowianin.pl to tylko tam transmisja?

odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @edi: Mecz jest też na YouTube kanał: SGORIO https://m.youtube.com/watch?v=KOhBxlLXaYE

Polsat Sport 1 oraz TV6 więc każdy obejrzy nawet ten co nie ma tv.

Pozdrawiam Legioniści!! (L) Dziś wygrana oczywiście 3-0

Cześć i chwała BOHATEROM !!!

odpowiedz

Eddie - 3 godziny temu, *.chello.pl parę meczyków na tym obiekcie było rozegranych przez miejscowy zespół Bangor City w Europejskich

Pucharach; nawet w 1995 Widzew Łódź tam wygrał 4-0 odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Skład podany, ciekawe jaki będzie efekt takiego wyboru? odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.167.24 Piękne okoliczności przyrody, aż ciężko uwierzyć, że dostaniemy tu dziś w papę od lokalnych kopaczy odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Żmija : to jak już dostaniesz w tę papę, to mam nadzieję, że też pochwalisz się na tym forum. odpowiedz

Olek - 2 godziny temu, *.167.166 @Arek: Żmija ma rację. Oglądam i widzę.Papa obita. odpowiedz

Marianek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Poproszę o jakiś link do meczu.

Nie mam nawet dostępu do TV6 odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Marianek :

https://m.youtube.com/watch?v=KOhBxlLXaYE na YouTube jest na tym kanale. Pozdrawiam (L) odpowiedz

Marianek - 55 minut temu, *.t-mobile.pl @Dedi: dziękuję odpowiedz

Felek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Jadymy durś! odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.chello.pl @Felek: pomylily ci sie kluby chyba, dzbanie. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Felek:

Nie no gościu tu Warszawa a nie śląsk...







odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ........................ Kobylak ....................

Barcia .... Jędrzejczyk ..... Kun

Chodyna ... Celhaka .... Kapustka .... Morishita

.......................... Strzałek ..............................

................... Majchrzak .... Pekhart ...............

ALBO

........................ Kobylak ................

Jędrzejczyk .... Ziółkowski .... Kun

Chodyna ...... Kapustka .... Strzałek ..... Szczepaniak

........................ Urbański ...........................

....................... Majchrzak .... Żewłakow ....................

LEGIA Mistrz !

0:4

odpowiedz

Lokator - 5 godzin temu, *.mm.pl @MonsteR (L): Kun w trójce obrońców???? Od kiedy tak Legia gra dzbanie odpowiedz

Pomidor - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Lokator: Olej osła jak każdy olewa. Za każdym razem zasyfia forum swoimi pseudopomysłami. To jeszcze dzieciak. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.