Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 5 sierpnia 2024 r. 08:01 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Swoje mecze sparingowe rozgrywały drużyny z kategorii U14-U19, pozostałe zespoły Akademii nie wznowiły jeszcze treningów. Juniorzy starsi pokonali 6-2 Lechię Gdańsk, z kolei juniorzy młodsi zremisowali z rówieśnikami z Gdańska 1-1. Legia U16 pokonała 3-1 Śląsk Wrocław (obie drużyny niedawno mierzyły się w finale mistrzostw Polski U15). Legia U15 wygrała 3-1 z FASE Szczecin. Legioniści z rocznika 2011, po bezbramkowej pierwszej połowie, pokonali 4-0 starszych kolegów z Korony Kielce.



Sparing U19: Legia 6-2 (2:0) Lechia Gdańsk 06/7

Gole:

1-0 11 min. gracz testowany (as. Tomasz Rojkowski)

2-0 43 min. Samuel Kovačik (as. Przemysław Mizera)

3-0 53 min. Tomasz Rojkowski (as. Samuel Kováčik)

3-1 58 min.

4-1 59 min. Tomasz Rojkowski (as. Maciej Ruszkiewicz)

4-2 62 min.

5-2 68 min. Jakub Jendryka (dobitka strzału Rafała Boczonia po zgraniu od Tomasza Rojkowskiego)

6-2 78 min. Jakub Jendryka (as. Maciej Ruszkiewicz)



Strzały (celne): Legia 14(11) - Lechia 11(6)



Legia: Jakub Zieliński – gracz testowany, Karol Kosiorek (46' Szymon Chojecki), Rafał Boczoń, Mateusz Lauryn (46' Dawid Foks) – Maciej Saletra Ż(63' Paweł Ambrożko), Maciej Ruszkiewicz [08], Szymon Piasta [09](46' Mateusz Konopka) – Przemysław Mizera (63' Aleksander Wyganowski [09]), Tomasz Rojkowski, Samuel Kovačik (63' Jakub Jendryka). Rezerwa: Michał Bobier

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing U17 (2008 i mł.): Legia Warszawa 1-1 (0-1) Lechia Gdańsk

Gole:

0-1 40 min. Kacper Dawidowski (rzut karny)

1-1 63 min. Jan Musiałek (as. Piotr Bartnicki)



Legia: Denys Stoliarenko [09](46' Jan Bienduga) - Daniel Foks (73' Jan Gawarecki), Dawid Korzeniowski, Bartosz Korżyński [09](55' Athanasios Christopoulos), gr. testowany I (46' Jan Musiałek) - gr. testowany II (64' Marcel Kiełbasiński), Marcel Kiełbasiński (46' Piotr Bartnicki Ż), Kacper Morawiec (46' Maksymilian Sterniczuk) - Jan Gawarecki (46' Stanisław Kubiak), Ksawery Jeżewski (46' Kristijan Jovović), Kacper Boratyński (46' Jacob Levy)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



Sparing U16(2009 i mł.): Legia Warszawa 4-1(0-0) Śląsk Wrocław

Gole:

1-0 64 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (rzut karny), 2-0 79 min. Dawid Mastalski

2-1 80 min.

3-1 85 min. Oliwier Pławiński

4-1 88 min. Wiktor Zugaj



Legia: Franciszek Golański [10] - Jan Rodak, Oskar Putrzyński [10], Oskar Krakowiak - Igor Owczarczyk (67' Firdavs Otabekov), Wiktor Zugaj, Franciszek Stępniewski [10](60' Dawid Rodak [10]), Igor Lechecki [10](46' Jakub Juszczak) - Igor Brzeziński [10](36' Fabian Mazur), Oskar Maj (55' Dawid Mastalski), Edo von Brandt-Etchemendigaray (67' Oliwier Pławiński). Denys Stoliarenko (ng)

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



Sparing: Legia U15 (2010 i mł.) 3-1 (1-1) FASE Szczecin U15/16

Gole:

1-0 10 min. Adrian Pućka (as. Aleks Rzepkowski)

1-1 32 min. Krzysztof Napierała

2-1 43 min. Tymoteusz Leśniak (as. Adrian Pućka)

3-1 52 min. gracz testowany (as. Tymoteusz Leśniak)



Legia: Stanisław Kwiatkowski - Aleks Rzepkowski (46' Olivier Pruszyński), Marek Suchodół, Adrian Siekaniec, Jarosław Kuc, Marcel Laszczyk (55' Tymon Płoszka), Xavier Dąbkowski, Filip Kwiecień, Bartosz Przybyłko (46' Jan Szybicki), Adrian Pućka, Tymoteusz Leśniak (55' Antoni Błoński)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Sparing: Legia U14 (2011 i mł.) 4-0(0-0) Korona Kielce SA U15

Gole:

1-0 43 min. Tytus Mendakiewicz (as. Aleks Szybalski)

2-0 55 min. Tytus Mendakiewicz (as. Filip Reszka)

3-0 58 min. Kacper Kwiatkowski (as. Aleks Szybalski)

4-0 77 min. Fryderyk Paprocki b.a.



Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Stanisław Głębowski, Tytus Mendakiewicz, Aleksander Dąbrowski, Filip Reszka, Antoni Kośmider, Szymon Wlazło, Kacper Kwiatkowski, Fryderyk Paprocki, gr. testowany, Stanisław Składnik [12], Tomasz Stefański, Bartosz Gawryś, Karol Konieczny, gracz testowany II

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Maciej Kokosza