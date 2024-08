Bramki i skrót meczu z Caernarfon FC

Sergio Barcia również z debiutanckim golem! Polsat Sport 1, PS Premium 1 Polsat Box Go #CAELEG pic.twitter.com/NJ56DyEWKP

Jean-Pierre Nsame i jego debiutancki gol w barwach @LegiaWarszawa Polsat Sport 1, PS Premium 1 Polsat Box Go #CAELEG pic.twitter.com/t8iypnor21

Kapitalny początek drugiej połowy w wykonaniu @LegiaWarszawa ! 3 gole w 9 minut! Najpierw Bartosz Kapustka, potem Artur Jędrzejczyk i przed momentem Tomas Pekhart! Polsat Sport 1, PS Premium 1 Polsat Box Go #CAELEG pic.twitter.com/2E0zi5iV4p

W rewanżowym meczu z Caernarfon Town FC Legia Warszawa pewnie wygrała 5-0. Na listę strzelców wpisało się dwóch debiutantów - Jean-Pierre Nsame i Sergio Barcia. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania:

