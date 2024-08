Pierwsze zdjęcia

Fotoreportaż z Bangor

Czwartek, 1 sierpnia 2024 r. 17:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dziś Legia Warszawa zagra pierwszy wyjazdowy mecz pucharowy w tym sezonie. W środę zespół Goncalo Feio dotarł do Walii. Pogoda jest idealna do gry w piłkę - słońce, ponad 20 stopni Celsjusza na termpometrach.



Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z Bangor:







Caernarfon Town FC - Legia Warszawa - Mishka / 26 zdjęć