Strzelectwo

Bartnik zajął 7. miejsce na IO

Czwartek, 1 sierpnia 2024 r. 10:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Tomasz Bartnik z Legii Warszawa wystąpił w czwartek rano w finale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w strzelectwie, w konkurencji karabin trzy postawy 50 m mężczyzn. Strzały oddawane były w postawach: klęcząc, leżąc, stojąc. Polak z wynikiem 408,8 zajął przedostatnie, 7. miejsce.









Zwyciężył Yukun Liu z Chin.



To był drugi w historii występ zawodnika Legii na Igrzyskach Olimpijskich. W środowych kwalifikacjach Bartnik zajął miejsce szóste (591 pkt.), co zapewniło mu awans do finału.