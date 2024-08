Nowe legijne graffiti: Pamiętamy, Bohaterów wspominamy (396)

Dobrzy Ludzie wraz z Włochowskimi Legionistami przygotowali patriotyczny mural upamiętniający Powstanie Warszawskie. Graffiti przedstawia żołnierza z karabinem, biało czerwone barwy, Powstańczą kotwicę oraz napis "We Włochach Pamiętamy, Bohaterów wspominamy. 1944-2024, 80 rocznica". Pracę upamiętniającą bohaterską walkę o wolność przygotowali także UZaLeżnieni - ta przedstawia młodego warszawiaka z biało-czerwoną opaską na ramieniu oraz hasło "63 dni chwały".

Warszawa 44 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Dobrzy ludzie! Powstanie Warszawskie 1944 musi trwać! Bóg honor Ojczyzna! Wieczna chwała Powstańcom Warszawskim, ludności Warszawy i Warszawie! Miastu patriotycznemu! Sercu Polski! Śmierć wrogom Ojczyzny! odpowiedz

