Debiut Nsame, Adkonisa i Żewłakowa w Legii

31-letni Kameruńczyk został wypożyczony do Legii w letnim oknie transferowym z włoskiego Como 1907. Adkonis trafił do "Wojskowych" w 2021 roku z Olimpijczyka Kwakowo. Dotychczas 17-latek występował w drużynach młodzieżowych i rezerwach stołecznej drużyny. Żewłakow urodził się w Atenach, a od 2014 roku jest zawodnikiem legijnej akademii. Podobnie jak Adkonis, występował w juniorach i drugiej drużynie.

W 56. minucie rewanżowego spotkania z Caernarfon Town FC w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji na boisku pojawili się Jean-Pierre Nsame i Jakub Adkonis . W 74. minucie natomiast na murawę wszedł Jakub Żewłakow . Dla tych zawodników były to debiutanckie występy w barwach stołecznej drużyny. Młodzi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony, a kameruński napastnik w 72. minucie pokonał golkipera rywali.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

exsa - 19 minut temu, *.orange.pl Jaki poziom reprezentowal rywal skoro w dwumeczu ulega 11-0 to gra wskazywala na IV lige o ile taka tam istnieje a stadion dopelnia wszystkiego jednym slowem "slabo" !!! odpowiedz

skreem - 30 minut temu, *.chello.pl Czyli w przyszłości Żewłakow może zostać reprezentantem Grecji ;-) odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.116.24 Przeciwnik nie byl trudny ale gratulacje dla Nsame za pierwsza bramke i czekamy na nastepne. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.