Pierwsze bramki Nsame i Barcii w Legii

W wygranym 5-0 rewanżowym spotkaniu z Caernafon Town FC w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji na listę strzelców wpisali się debiutujący Jean-Pierre Nsame oraz Sergio Barcia . Kameruński napastnik w 72. minucie przelobował wysuniętego bramkarza, a hiszpański obrońca w 83. minucie wywalczył pozycję w polu karnym i wykończył głową dośrodkowanie z rzutu rożnego na bliższy słupek. Dla obu zawodników były to pierwsze trafienia w barwach stołecznej drużyny.

Legia Mistrz - 17 minut temu, *.tvksmp.pl Fajne bramki obaj strzelili. Może coś jednak będzie z tego "emeryta" vel Punchera według Pana Jacka Zielińskiego. Ponoć Kameruńczyk w wolnym czasie czyta Biblię. Interesujące zainteresowanie w obecnych lewych czasach. odpowiedz

