W niedzielnym meczu z Piastem Gliwice pierwszy raz w barwach Legii Warszawa wystąpił Migouel Alfarela . 26-letni Francuz trafił do stołecznej drużyny z francuskiej Bastii za ok. milion euro. Z Legią związał się 3-letnim kontraktem.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kamil M - 51 minut temu, *.play-internet.pl Chłop biegał po boisku i tyle... Jeżeli tak będzie dalej grał, to przebija kilka perełek transferowych Legii... odpowiedz

Darek - 52 minuty temu, *.chello.pl Nic nie pokazał. Dno zupełne. odpowiedz

A daj pan spokój - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ludzie to się kupyb trzyma transfery są robione z du...y mówiłem ściągniemy Michael Ameyaw(23l) Wszolek obniżka formy na napad Ilya Shkurin,(Stal Mielec ) Resztę j3-4 transfery po 1ml przemyślane a teraz to będzie zaciąg wspaniały Jacka Zielińskiego którego zwolnią Trener jest na lata alenniebz tymi Prezesem Idiotą odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.226.14 Czy on w ogóle był choć raz wymieniony przez komentatorów? Nie licząc momentu wejścia na boisko... odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.. Jeśli ten gość jest wyceniany na milion euro to Rosołek powinien iść do Piasta za co najmniej 3. Kompletnie niewidoczny na boisku.Ani razu komentator nie wypowidział jego nazwiska przez ponad pół godziny gry!! Kabaret. odpowiedz

Wolfik - 52 minuty temu, *.chello.pl @Sebo(L): Nazwisko faceta słyszałem jedynie wówczas, gdy zapowiadali zmiany... Kompletnie anonimowy występ. odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Niech już chłop wraca na te budowę... miliom euro za tego pana... Zieliński go widział w akcji czy tylko na FM 2024 odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Jak można ściągać szorty, jak był Cebula do wzięcia proszę zobaczyć poszedł do śląska i co tam gra , masakra odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.163.189 Kolejny niewypał złotoustego patafiana. odpowiedz

Hubix - 1 godzinę temu, *.com.pl Truskawkowy zaciąg zaczyna robić różnicę odpowiedz

Ddd - 1 godzinę temu, *.18.225 Jaki debiut, gość w ogóle był na boisku?? Kolejny wynalazek żeby wyprać kasę. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.