Kibice Legii w Walii [VIDEO]

Piątek, 2 sierpnia 2024 r. 12:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od początku roku kalendarzowego na kibicach Legii Warszawa ciąży kara 5 meczów zakazu wyjazdowego na europejskie puchary, nałożonego przez UEFA. To oznacza, że formalnie fani z Łazienkowskiej nie mogą być przyjmowani na stadionach rywali.









Pierwsze spotkanie z zakazem odbyło się w norweskim Molde - tam grupa fanów ze stolicy weszła na obiekt i spokojnie obejrzala mecz.



Drugim meczem z zakazem był wyjazd do Walii. W Bangor stadion był bardzo mały, a gospodarze sprzedawali wejściówki jedynie za okazaniem miejscowego dowodu tożsamości. Mimo to nie zabrakło ponad stuosobowej grupy kibiców z Polski, którzy w myśl hasła "jesteśmy zawsze tam" wybrali się na Wyspy Brytyjskie, nie zważając na ograniczenia nakładane przez europejską centralę. Fani Legii znaleźli odpowiednie miejsce w najbliższej okolicy stadionu w Bangor, z którego dało się oglądać rywalizację Caernanfon Town FC z Legią Warszawa.



Legioniści wywiesili małą flagę "Ultras Legia" oraz transparent nawiązujący do 80. rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego i przez całe spotkanie prowadzili doping. Poniżej możecie obejrzeć krótki materiał filmowy.