Sędziowie meczów z Brøndby IF

Obsada sędziowska meczu Brøndby IF - Legia: sędzia główny: Martin Dohal (Słowacja) asystenci: František Ferenc, Martin Vitko (Słowacja) sędzia techniczny: Marian Ruc (Słowacja) VAR: Michal Očenáš, Erik Gemzicky (Słowacja) Obsada sędziowska meczu Legia - Brøndby IF: sędzia główny: Chrysovalantis Theouli (Cypr) asystenci: Pavlos Georgiou, Marios Kalogirou (Cypr) sędzia techniczny: Panayiotis Hadjigeorgiou (Cypr) VAR: Dimitris Solomou, Marios Christoforou (Cypr)

Poznaliśmy nazwiska sędziów obydwu meczów Legii Warszawa z Brøndby IF. Pierwsze spotkanie, które odbędzie się 8 sierpnia o godz. 19:00 na wyjeździe, poprowadzi Martin Dohal ze Słowacji, natomiast rewanż (15 sierpnia, g. 18:00) sędziować będzie Chrysovalantis Theouli z Cypru.

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

