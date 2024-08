Fani Radomiaka zasiądą na Żylecie

Na ostatnim meczu przy Ł3, 5 maja tego roku, fani Radomiaka stawili się w 1500 osób z sześcioma flagami. We wrześniu 2022 roku radomianie byli obecni na naszym stadionie w około 3000 osób.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Henio - 20 minut temu, *.91.27 frekwencja spadała w maju bo była majówka ,a teraz wakacje więc ok. 1000 będzie. Dobrze, ze sektory się powiększa. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.