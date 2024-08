Z obozu rywala

Piast przed meczem z Legią. "Czarny koń"?

Sobota, 3 sierpnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o 20:15 Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Piastem Gliwice. Zajrzeliśmy do z obozu podopieczny trenera Aleksandara Vukovicia.