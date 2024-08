Dziś idę walczyć, Mamo... [VIDEO]

Komentarze (8)

No to daj ten spokój. - 44 minuty temu, *.supermedia.pl Choreo to możesz z kolegami robić na trybunach swoich Wigier Suwałki. My na Legii robimy oprawy.

Widać lekcje historii w Suwałkach są tylko dla chętnych odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wielki szacunek odpowiedz

A daj Pan spokój - 1 godzinę temu, *.lannet.org Wykonanie piękne, ale tak młode osoby jak na choreo to były jednostki. Ponadto przestanmy gloryfikować to, że dzieci musiały walczyč... odpowiedz

Yogii - 1 godzinę temu, *.plus.pl @A daj Pan spokój : Właśnie dzięki takim jednostkom "dzieciom" możesz pisać ten komentarz. Powstania nie udało się wygrać , ale liczyl się ten zryw do walki który do dziś wszyscy pamiętają i go świętują. odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @A daj Pan spokój : to niw gloryfikacja, a hołd. odpowiedz

Condor - 1 godzinę temu, *.18.225

Oprawa duper tylko znowu wkłady się nie dostosowały. Mizerny vuko wyjaśnił jeszcze słabszy wynalazek feio odpowiedz

S'75 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Od wielu lat Kibice Legii to Czołówka Światowa... Patriotyzm i Lokalny Patriotyzm to dla nich Rzecz Święta i myślę że innym ultrasom z całego świata tego brakuje ... Dla mnie właśnie Kibice Legii Swoją postawą nawiązują w obecnych czasach do Walecznych Powstańców Warszawy mimo problemów z pseudo władzą... CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM...

Stary Kibic UNII OŚWIĘCIM odpowiedz

Ka(L)i z Ba(L)i - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Sztos odpowiedz

