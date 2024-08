Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. W internecie spotkanie dostępne będzie na Canal+ online. Początek zaplanowano na godz. 20:15. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - PIAST FORTUNA:

Lolo - 4 minuty temu, *.plus.pl Wszołek amator,! Czas na ławę odpowiedz

AA - 4 minuty temu, *.. Bramka po rzucie z autu I szesciu asystentow,rece opadaja odpowiedz

Kristof - 6 minut temu, *.ziggo.nl Wszołek i Kacperek to się nadająż jedynie do Biedronki lub rowy kopać a i tak by nie dali rady. Ich miejsceto jest ławka rezerwowych lub trubuny w 4 lidze Etiopii. odpowiedz

e(L)o - 7 minut temu, *.vectranet.pl tobiasz - PATATAJ !!!!! odpowiedz

Krzeszczu - 12 minut temu, *.bredband2.com Pomysl z nazwiskami powstancow na koszulkach po prostu fenomenalny! Mega to wyglada. No i cel bardzo szlachetny. Super swietny pomysl. Brawo. odpowiedz

Krzeszczu - 34 minuty temu, *.bredband2.com Glosniki swoje a trybuny swoje. Troche kiepsko to wyszlo, bo Hymn to Hymn. Przynajmniej dla mnie... odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.mm.pl Legio wypłać Gongi temu śmiesznemu klubikowi !!!! odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.100.116 W końcu 5 dobrych napastników jest w Legii ;) PS. zobaczycie ,że Rosołek dzisiaj Legii gola wpakuje :) odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ...................... Kobylak .....................

Barcia ....... Ziółkowski .... Kapuadi

.................... Goncalves ...................

Wszołek ............................ Vinagre

............ Morishita ... Luquinhas........

............... Nsame .... Gual ..................

LEGIA Mistrz !

2:1 odpowiedz

Tylko legia!! - 1 godzinę temu, *.beskidmedia.pl Nie podoba mi się że znowu Kramer w pierwszej 11 ludzie czy wy nie widzicie w tej legi że Kramer to ściek?! Feio szanuje cię jesteś dowalonym trenerem ale czemu Kramer?! On jest jak drugi rosolek odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Panowie załatwcie sprawę w pierwszej połowie i potem akcja Broendby odpowiedz

