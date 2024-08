Komentarze (48)

Jack(L) - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Nie no już czytałem w necie że ta porażka to pokłosie walki w Europie, no fakt walnąć 11:0 w dwóch meczach to można wypóć flaki.Teraz Vuko i Rosołek się cieszą. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Jedyną rzeczą wartą zapamiętania z tego meczu była oprawa.



Gra bardzo słaba.

Nie wiem, jaki poziom prezentuje Brondby, ale, jeżeli przynajmniej średni europejski, to możemy się tam skompromitować.



W każdym meczu widoczny jest brak Josue i jego podań.

Z nowych zawodników, na razie jedynie Luqi jest jakimś wzmocnieniem.

Goncalves z taką posturą nie ma czego szukać w starciu z silnymi fizycznie piłkarzami. Na dzisiaj zdecydowanie słabszy od Slisza.

Jeżeli Chodyna jest gorszy od Wszołka, który gra, choć bez Josue niewiele wnosi, to szkoda gadać.



Po łatwym początku sezonu, zaczynają się mecze z mocniejszymi ekipami, dlatego przydałoby się mniej pięknych słówek, a więcej jakości.



odpowiedz

Wielki Stach - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Balonik pękł, zero gry i zero taktyki. Z takim nastawieniem i formą w czwartek będzie bardzo ciężko, choć pewnie piłkarzyki odpadnięciem z ligi konferencji za mocno się nie zmartwią. Będą mogli skoncentrować się na lidze i pucharze. Feio pięknie opowiada o zawiłościach piłkarskiej taktyki, ale w praktyce nie widać wielkiego przełożenia. Oby to nie był następny złotoustny cudotwórca. odpowiedz

Tomi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kibice KLASA pilkarze za co im płacić odpowiedz

1416 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Komentator Kosescki wszedxie widział kartki dla Legionistów i fałe zagrania ręką. Niech spi..... z takim komentarzem w Canalplus odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Hahahaha znów tak samo jak co sezon....slodkopierdzacy trener , dyrektor sportowy z kosmosu....masakra.... Duńczycy nas zleją. Przegrywamy o obrońcy między soba podają ....Wszolek i Kapustka poniżej krytyki....Alfsrela niech wraca na budowę i weźmie ze sobą Vinegreta i Celhake...Gual parodia Pekhart przewraca się na piłce... A ręcznik w bramce przyjmuje wszystko ...Dyrektor sportowy to w swym geniuszu zapomniał środkowych pomocników kupić co by podawali piłki do napastników... odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Syn księdza : niestety, widziałem to po sparingach co będzie grane! To będzie koszmar sezon! A Zieliński na taczki za miesiąc! FEJO farmazon totalny! Do przedszkola uczyć dzieci a nie trenować najlepszy klub w Pl! Żaden z nowego zaciągu nie nadaje się do pierwszego składu! Może Luqinhas ale nie ma totalnie z kim grać! To był najłatwiejszy mecz Piasta w tym sezonie! Nic wielkiego nie zagrali a 3 punkty z wyjazdu w tak banalne sposób zrobili! odpowiedz

Ivo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl panie trenerze.

proszę o wstawienie mnie do pierwszego składu Legii na pozycji bramkarza.

za każdy rozegrany mecz nie będę pobierał wynagrodzenia,

i obiecuję, że nie będzie Pan się wstydził i czerwienił za mnie i moją grę. odpowiedz

PIT - 1 godzinę temu, *.net.pl Dziady skończone. Wstyd! odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.163.189 Zieliński wyp....alaj! odpowiedz

Jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie ma środka pola. Piast gra w trójkątach jak na treningu z amatorami. Z takim presingiem można ograć amatorów. odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl hehe ale piłkarskie k..wy,tak czułem że z tymi lepszymi ogórami dadzą d..y z taką grą,brawo odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.chello.pl Długi nie trzeba było czekać, sprawdzą się to co pisałem przyjezdza ekipa dobrze ustawiona odcina Luqiniasa i Legia nie istnieje .Dwa mecze pierwsze na farcie się udały dzisiaj Piast zweryfikował. odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tobiasz to jest przyspawany do linii bramkowej czyli co chodzi . Który bramkarz wcześniej bronił w Legii zawsze dobrze grał na przedpolu . Teraz mamy typa co przy różnych , wrzutach z autu , dośrodkowaniach stoi na linii bramkowej i zero jakiegoś wyjścia odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tobiaszek ręcznik nie zawodzi, koniec marzeń koniec złudzeń Panowie, walczymy o utrzymanie w tym sezonie. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl czyli po meczach z brondby zmiana trenera ... i znowu bla bla bla jaka to ekipe beda budowac z nowym trenerem odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety słabiutko to dzisiaj wygląda. Dużo pracy przed nowym trenerem. Vuko trochę zjadł dzisiaj taktycznie Feio. Oby to był zimny prysznic dla Legii ,który da korzystne zmiany w meczu z Broendby odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ..uj z taką kopaniną. Jakby pierwszy raz się widzieli na,boisku. Pozbyli się jednego szrotu ściągnęli kolejny i tak w kółko. Wszystkie zmiany w piz.. do wora odpowiedz

ooon - 1 godzinę temu, *.com.pl dlaczego tobiasz nic nie robi z piłką na DRUGIM metrze?! niech on już sobie da spokój z grą w ekstraklasie, ile można odpowiedz

rob - 2 godziny temu, *.as45177.net strategia Legii to laga i moze ktos dojdzie. Piast gra nowoczesnie, dobrze utrzymuje sie przy pilce , szybkie wymiany i dobra gra pod pressingiem. dzis juz pierwsza weryfikacja tej druzyny. odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk Dlaczego mecze Legii komentuja byli pulkarze wisly krakow w w Warszawie...

baszczynski I ten drugi kosowski..??

Nie ma w Stolicy bylych pilkarzy z Legii??...

Co jest anal+???

I to ciagle narzekanie?...

Kim oni sa? odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Marian:



Też się kiedyś zastanawiałem nad obsadą różnych meczów w C+ i doszedłem do wniosku, że w wielu przypadkach głównie decyduje o tym logistyka. Tylko, że nijak to pasuje akurat do tego meczu, bo Kosa mieszka w Mikołowie na Śląsku i też mnie zastanawia czemu Legii nie skomentuje Rosłoń czy Dębiński, a jako wsparcie Wieszczycki czy Żewłakow. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Szału nie ma. To Piast prowadzi grę,więcej przebiegł kilometrów i miał więcej okazji do strzelenia gola. Dobrze, że Kramer nie dostał czerwonej kartki.

Zobaczymy co pokażą w drugiej połowie. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Trenerze Faia jak tam te twoje taktyki. Miała być taka intensywność, taki pressing, a nikomu nawet nie chce się biegać. Dosłownie NIC się nie zmieniło, nie umiemy nawet 3 podań wymienić bez straty, wszystko z przyjeciem gdzie szybka gra, zmiana stron, dramat. Miało nie być pupilków tylko ciągła walka o pierwszą 11, a cały czas wystawiasz drewniaka Kapustkę i Wszołka, która gra na poziomie 3 ligii, mimo, że mamy 2 piłkarzy na prawe wahadło. Stawiaj dalej na swoich pupilków to daleko zajdziemy, z taką grą BRONDBY nas zniszczy.Brak kreatywności... masakra odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl W pewnym wieku nie nauczysz już piłkarza techniki. Co do zespołu Feio nie widzę żadnego pomysłu, żadnej taktyki. Cóż... Czy ja jestem tym zdziwiony? Chyba nie. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.chello.pl Rzygać się chce przy oglądaniu tej bandy patałachów. Szkoda na nich czasu i nerwów. Tam nic nie działa. Jeden gorszy od drugiego. Tak słabej Legii jeszcze w życiu nie widziałem. odpowiedz

pegiezet - 2 godziny temu, *.172.125 Wszołek po odejściu Josue nie ma z kim grać, Josue umiał uruchomić w odpowiednim momencie Wszołka i robili miazgę na tym prawym skrzydle, a teraz Wszołek nie może sobie miejsca znaleźć odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl bez zmian dalej gramy piach tylko przeciwnik troche lepszy od poprzednich to i wynik negatywny, prawdziwa weryfikacja z dunczykami... odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Totalny piach jak zwykle w I połowie. Swoją drogą gdzie ci młodzi bo na ławce nie widać żadnego. odpowiedz

Tyle - 3 godziny temu, *.chello.pl



No i Piast zweryfikował transfery.



Środek pola Piasta radzi sobie jak z juniorami.



odpowiedz

M 1987 - 3 godziny temu, *.orange.pl Wszolek kolejny raz piach! odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.129.92 No i na razie pi pa ra pa. odpowiedz

RybaSocho - 3 godziny temu, *.orange.pl Po raz kolejny bojaźń brak pomysłu taktyki ... Taki standardowy plan Fejo...

Fart w końcu musi minąć. Że słabiutką koroną ledwo ale się udało. Piast pokazuje od pierwszych minut kto jest lepszy...

Przykra prawda. A ten Kapusta czy Wszolek to za co pierwszy skład ??!! odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Wszołek amator,! Czas na ławę odpowiedz

AA - 3 godziny temu, *.. Bramka po rzucie z autu I szesciu asystentow,rece opadaja odpowiedz

Kristof - 3 godziny temu, *.ziggo.nl Wszołek i Kacperek to się nadająż jedynie do Biedronki lub rowy kopać a i tak by nie dali rady. Ich miejsceto jest ławka rezerwowych lub trubuny w 4 lidze Etiopii. odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.vectranet.pl tobiasz - PATATAJ !!!!! odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @e(L)o: elu wracaj na zmywak, tu rozmawiają poważne osoby. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Pomysl z nazwiskami powstancow na koszulkach po prostu fenomenalny! Mega to wyglada. No i cel bardzo szlachetny. Super swietny pomysl. Brawo. odpowiedz

bie(L)sko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: Zgadza się. Pomysł super. Trzeba pamiętać odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krzeszczu: fakt, w aranżacji opraw przedmeczowych miodowy klub idzie na mistrza. Gdyby tak jeszcze korespondowało to z poziomem sportowym prezentowanym przez naszych kopaczy to byłoby super, ale tak nie jest i dłuuugo nie będzie...

odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Glosniki swoje a trybuny swoje. Troche kiepsko to wyszlo, bo Hymn to Hymn. Przynajmniej dla mnie... odpowiedz

Luk - 4 godziny temu, *.mm.pl Legio wypłać Gongi temu śmiesznemu klubikowi !!!! odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.100.116 W końcu 5 dobrych napastników jest w Legii ;) PS. zobaczycie ,że Rosołek dzisiaj Legii gola wpakuje :) odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ...................... Kobylak .....................

Barcia ....... Ziółkowski .... Kapuadi

.................... Goncalves ...................

Wszołek ............................ Vinagre

............ Morishita ... Luquinhas........

............... Nsame .... Gual ..................

LEGIA Mistrz !

2:1 odpowiedz

Tylko legia!! - 4 godziny temu, *.beskidmedia.pl Nie podoba mi się że znowu Kramer w pierwszej 11 ludzie czy wy nie widzicie w tej legi że Kramer to ściek?! Feio szanuje cię jesteś dowalonym trenerem ale czemu Kramer?! On jest jak drugi rosolek odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @Tylko legia!!: I co? odpowiedz

Redi - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Panowie załatwcie sprawę w pierwszej połowie i potem akcja Broendby odpowiedz

