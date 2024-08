Nsame: Możemy tylko przeprosić

Niedziela, 4 sierpnia 2024 r. 23:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nie czujemy się dobrze, bo przegraliśmy ten mecz. Szczególnie, że był specjalny dla wszystkich warszawskich fanów. Możemy tylko za to przeprosić. Chcieliśmy wygrać dla nich, dla całej Warszawy. Jesteśmy tą porażką bardzo zdenerwowani - powiedział po porażce z Piastem Gliwice napastnik Legii, Jean-Pierre Nsame.









- Nie wiem jaki był powód tego, że daliśmy sobie strzelić dwie bramki po wrzutach z autu. Trener dawał nam wiele szczegółowych informacji, na których się skupialiśmy. W trakcie spotkania jednak myśleliśmy tylko o zwycięstwie, którego nie udało nam się osiągnąć i jesteśmy na siebie źli. Piast grał po prsotu dobrze i nic więcej nie można powiedzieć. Jesteśmy źli, ale taka jest piłka.



- Na ten moment nie czuję nic przed czwartkowym meczem w europejskich pucharach. Do dziś skupialiśmy się na spotkaniu z Piastem, od jutra będziemy przygotowywać się na Brøndby IF. Oczywiście chcemy wrócić z Danii z ważnym zwycięstwem, by grać spokojniejszy mecz w Warszawie.