Oceny legionistów za mecz z Piastem

Wtorek, 6 sierpnia 2024 r. 12:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Piastem Gliwice przyznaliście Blazowi Kramerowi. Występ napastnika oceniliście jednak zaledwie na 2,8 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali jeszcze niższe noty, a najgorsza trafiła do Pawła Wszołka - 1,5. W sumie oceniało 940 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,1.









Kramer - 2,8

Ziółkowski - 2,7

Kapuadi - 2,4

Luquinhas - 2,4

Gual - 2,2

Pankov - 2,1

Morishita - 2,0

Ruben Vinagre - 2,0

Tobiasz - 2,0

Claude Goncalves - 2,0

Alfarela - 1,8

Nsame - 1,8

Celhaka - 1,8

Pekhart - 1,7

Kapustka - 1,7

Wszołek - 1,5