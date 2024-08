Legia leci do Danii. 26 zawodników w kadrze

Kadra na mecz z Brøndby IF: Bramkarze (3) 27. Gabriel Kobylak 31. Marcel Mendes-Dudziński 1. Kacper Tobiasz Obrońcy (7) 8. Rafał Augustyniak 42. Sergio Barcia 6. Marco Burch 55. Artur Jędrzejczyk 3. Steve Kapuadi 12. Radovan Pankov 24. Jan Ziółkowski Pomocnicy (11) 21. Jurgen Celhaka 11. Kacper Chodyna 5. Claude Goncalves 67. Bartosz Kapustka 23. Patryk Kun 82. Luquinhas 25. Ryoya Morishita 19. Ruben Vinagre 86. Igor Strzałek * 71. Mateusz Szczepaniak * 13. Paweł Wszołek Napastnicy (5) 17. Migouel Alfarela 28. Marc Gual 9. Blaz Kramer 77. Jean-Pierre Nsame 7. Tomas Pekhart Poza kadrą znaleźli się: 50. Wojciech Banasik *, 56. Jan Leszczyński *, 80. Jakub Adkonis *, 99. Jordan Majchrzak *, 20. Jakub Żewłakow, * - zawodnicy zgłoszeni na listę B

W środę o godz 10:15 drużyna Legii Warszawa wyruszy na pierwszy mecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Brøndby IF. Zespół poleci do Kopenhagi, skąd uda się do położonego nieopodal stadionu hotelu. Na dzisiaj na godzinę 17 zaplanowana jest konferencja prasowa, a godzinę później oficjalny przedmeczowy trening. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 19.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hen ryk - 57 minut temu, *.chello.pl Prwdpdbn ostatni wyjazd pucharowy więc kadra szeroką!!! Robi się śmieszny klub przez prezesa, dyrektora sportowego I trenera. A nie podali ilu asystentów Fajo leci? Zarząd cały? Chyba że czarter mamy to trzeba zapełnić samolot. odpowiedz

ops2 - 59 minut temu, *.centertel.pl Ja liczę na to, że mecz z Piastem był specjalną zasłoną 'taktyczną" przed Duńczykami. Na niiiiich !!! :))) odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.com.pl 26?

Zagrać może najwyżej 16.

Reszta mogłaby potrenować w domu.

Czeka nas ciężki mecz z Puszczą. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Aktor wie czemu Urbańskiego nie zgłosili? Pod koniec tamtego sezonu jak się pojawiał to dobrze grał. W tym sezonie też nie gorzej od Kapustki.... W meczu z Irlandczukami asysta... o co chodzi... odpowiedz

Doctor - 2 godziny temu, *.. https://celtsarehere.com/report-celtic-ready-to-offload-injured-star-on-loan/



Maik Nawrocki chyba jednak się nie przebije do składu celticu!

Opcja?? Legia! Sam klub sobie zdaje z tego sprawę!

Za Kapuadiego i lecimy he odpowiedz

dziad LeopoLd - 2 godziny temu, *.chello.pl Przed wylotem mieli dostać prezent od arbitrów Frankowskiego i Musiała. Ofiarnie, ciemną nocą nieśli im owi mężowie pamiątkowy polski znak drogowy. Lecz nie donieśli bo po drodze trafili do żłoba. Tylko, że nie tego w Betlejem ale na Kolskiej. Życie.... odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Powodzenia w Danii! Przywieźcie co najmniej remis. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Oby w innej dyspozycji niż w meczu z Piastem! Niech to będzie twarz Legii z najlepszych meczów wyjazdowych w pucharach! Mnie na myśl przychodzi od razu meczyk że Slawią w Pradze! 2-2 piękny gol Juranovicia i super mecz w naszym wykonaniu,a w rewanżu wiadomo co było!!! :-) odpowiedz

Ka(L)afior - 3 godziny temu, *.98.221 Trzeba wstrząsnąć drużyną i zagrać odważną jedenastką! Mocno Legio!

odpowiedz

Doctor - 1 godzinę temu, *.co.uk @Ka(L)afior:

Ty to chyba zamiast mózgu masz kalafior hahaha.

Strzałek ? Marc Burch?

Wstrząsu to chyba ty potrzebujesz haha odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.98.121 Wszołek po co ? Nie ma formy to do rezerw na odbudowę odpowiedz

Fan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Burch leci? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.