3. runda eliminacyjna Ligi Konferencji - wyniki

Piątek, 9 sierpnia 2024 r. 00:01 Mishka, źródło: Legionisci.com

Zakończyły się pierwsze mecze 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. W środę wieczorem Śląsk Wrocław przegrał na wyjeździe z FC Sankt Gallen ze Szwajcarii 0-2. W czwartek Legia Warszawa wygrała z Brøndby IF. Porażki doznała również Wisła Kraków.









3. runda eliminacyjna:

FC Noah Erywań 3-1 AEK Ateny

Paksi FC 3-0 FK Mornar Bar

BK Hacken 6-1 Paide Linnameeskond

FC Kopenhaga 1-0 Banik Ostrawa

FC Sankt Gallen 2-0 Śląsk Wrocław

Ararat-Armenia Erywań 0-1 Puskas Akademia FC

FK Mlada Boleslav 1-1 Hapoel Beer Szewa

Tampereen Ilves 1-1 Djurgardens IF

Iberia 1999 Tbilisi 0-1 Istanbul Basaksehir FK

MFK Rużomberok 0-0 Hajduk Split

Silkeborg IF 2-2 KAA Gent

Brøndby IF 2-3 Legia Warszawa

FC Zurich 0-3 Vitoria Guimares

FK Auda Kekava 1-0 Drita Gnjilane

Omonia Nikozja 1-0 Fehervar FC

NK Olimpija Lublana 3-0 Sheriff Tiraspol

CSKA 1948 Sofia 2-1 Pafos FC

Kilmarnock FC 2-2 Tromso IL

Corvinul Hunedoara 1-2 FK Astana

Maccabi Petach Tikwa 0-1 CFR Cluj

NK Osijek 1-1 Zire PFK

Botew Płowdiw 2-1 HSK Zrinjski Mostar

NK Maribor 2-1 FK Vojvodina Nowy Sad

Spartak Trnava 3-1 Wisła Kraków

Saint Patricks Athletic 1-0 Sabah Baku

St. Mirren FC 1-1 SK Brann Bergen



