Zapowiedź

Kontynuować dobrą serię

Niedziela, 4 sierpnia 2024 r. 07:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 4 sierpnia o godzinie 20:15 Legia Warszawa rozegra trzecie ligowe spotkanie w tym sezonie. Przeciwnikiem "Wojskowych" na stadionie przy Łazienkowskiej będzie Piast Gliwice, a mecz z trybun po raz kolejny obejrzy komplet publiczności.









Legioniści mają za sobą już 4 mecze - wszystkie wygrane. Trzeba jednak przyznać, że wszyscy jej dotychczasowi rywale nie byli z najwyższej półki. W pierwszej kolejce "Wojskowi" pokonali na własnym stadionie Zagłębie Lubin, a następnie ograli na wyjeździe Koronę Kielce. W eliminacjach europejskich pucharów natomiast gładko odprawili Caernarfon Town FC z Walii różnicą 11 bramek. Prawdziwy sprawdzian ich umiejętności czeka w dwumeczu z Brøndby IF w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji. Zanim to jednak nastąpi, do Warszawy przyjedzie Piast Gliwice.



KURSY NA LEGIA - PIAST

FORTUNA: 1 2.03 X 3.25 2 4.2



Poprzednie rozgrywki zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia zakończył na 10. miejscu w tabeli, mając na swoim koncie aż 16 remisów i tracąc do mistrza Polski 20 punktów. Obecny sezon Piast rozpoczął dobrze. W pierwszej kolejce, mimo wyraźnej przewagi, dość pechowo zremisował 1-1 z Cracovią, po stracie bramki w samej końcówce meczu, natomiast w drugiej pewnie pokonał na własnym stadionie aktualnego wicemistrza kraju, Śląsk Wrocław. Trener Vuković podkreśla, że z Legią na pewno nie będzie łatwo, ale jego zespół będzie chciał się jej przeciwstawić. - Spodziewam się Legii zmobilizowanej, której chcemy się przeciwstawić. Spodziewam się bardzo dobrze zorganizowanej Legii. W tym aspekcie widać dużą poprawę, mimo że mówimy o czołowej drużynie z poprzedniego sezonu. Poprawa organizacji gry jest zauważalna z początkiem tego sezonu, szczególnie lepiej funkcjonuje linia defensywna - mówił szkoleniowiec Piasta na przedmeczowej konferencji prasowej.



Mimo napiętego kalendarza gier Legii, trener nie upatruje w tym korzyści dla swojej drużyny. Tym bardziej, że szeroka kadra stołecznego zespołu na starcie sezonu i niewielka liczba urazów pozwalają na dokonanie rotacji. Dość powiedzieć, że w każdym z dotychczasowych meczów zobaczyliśmy nieco inne zestawienie składu, a prawdziwej rewolucji trener Gocalo Feio dokonał w rewanżu z Caernarfon Town FC, co pozwoliło młodym piłkarzom i nowym nabytkom za debiut z eLką na piersi. Wielu podstawowych zawodników w ogóle nie poleciało do Walii, by móc odpocząć przed kolejnymi pojedynkami i na pewno zobaczymy ich w niedzielę na murawie. W spotkaniu z Piastem prawdopodobnie w stołecznym zespole zadebiutuje Migouel Alfarela, który nie był jeszcze zgłoszony do rozgrywek UEFA, więc w meczu w Bangor nie mógł wystąpić.



Spory kłopot kadrowy pojawił się natomiast w zespole Piasta. Już na starcie rozgrywek urazu doznali dwaj podstawowi zawodnicy - Jorge Felix i Michael Ameyaw. Hiszpan strzelił bramkę w spotkaniu z Cracovią, natomiast Ameyaw trafił do siatki w meczu ze Śląskiem. To z pewnością duże osłabienie dla ofensywy gliwickiego zespołu.

- W naszym składzie przewiduję zmiany wymuszone przez kontuzje. Można spodziewać się zbliżonego zestawienia do tego z pierwszych dwóch kolejek. Obracamy się w gronie tych 14-15 zawodników, którzy już występowali. Nie planuję wielkich zmian - mówi Vuković.



Ten mecz z pewnością będzie wyjątkowy dla Macieja Rosołka. Zawodnik wiele lat spędził w Legii Warszawa, a kilka tygodni temu rozstał się ze stołecznym klubem i przeszedł do Piasta. Zdążył już zadebiutować w nowym zespole, a wszystko wskazuje na to, że wobec kontuzji Felixa, może pojawić się w wyjściowym składzie na mecz z Legią.



W poprzednim sezonie "Wojskowi" zremisowali u siebie z Piastem 1-1, natomiast wiosną pewnie ograli swojego rywala na wyjeździe 3-1.



Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii z Piastem Gliwice rozegrane zostanie w niedzielę o godzinie 20:15. Transmisję będzie można zobaczyć na CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.