Pod lupą LL! - Ryōya Morishita

Sobota, 3 sierpnia 2024 r. 10:39 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trener Goncalo Feio w meczu z walijskim Caernarfon Town FC postanowił postawić w środkowej strefie boiska na Ryōya Morishitę. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się bliżej występowi tego zawodnika.









Akcje w stylu Brazylijczyka

Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Legii porównał (zachowując wszelkie proporcje) poruszanie się Japończyka do Luquinhasa. Rzeczywiście, w niektórych momentach Morishita bardzo dobrze pracował w środkowej strefie, dzięki czemu był często faulowany przez rywali. Na początku spotkania z walijską drużyną przejął piłkę pod własnym polem karnym, ruszył z akcją i został nieprzepisowo zatrzymany. Po kwadransie gry stracił piłkę w środku pola, ale szybko ją odzyskał, zagrał z „klepki” z Bartoszem Kapustką i został sfaulowany, co skutkowało żółtą kartką dla rywala. W 23. minucie próbował szybko zagrać prostopadle do Jordana Majchrzaka, ale napastnika Legii wyprzedził defensor gospodarzy i wybił futbolówkę. Dopiero po przerwie ujrzeliśmy więcej tworzonych przestrzeni w środkowej strefie boiska przez obserwowanego przez nas gracza. W 70. minucie odebrał piłkę, ruszył z akcją, ale ostatecznie nic z niej nie wyszło. Tuż przed końcem meczu znów ruszył w stronę bramki rywali w stylu „Luqiego”, ale i tym razem rywal mógł go jedynie powstrzymać wślizgiem, za co zarobił żółtą kartkę.



Tworzenie sytuacji

Od zawodnika występującego na pozycji numer „8” wymagamy, by był aktywny w ofensywie i próbował tworzyć sytuacje kolegom z drużyny. W 21. minucie otrzymał podanie od Patryka Kuna, wbiegł w pole karne, ale jego próbę dogrania po ziemi wybili defensorzy gospodarzy. Chwilę później próbował zagrać do Jordana Majchrzaka, ale ten został wyprzedzony przez rywala. W 52. minucie otrzymał podanie od Kacpra Chodyny, ale z jego uderzeniem poradził sobie Stephen McMullan. Dwie minuty po tej sytuacji otrzymał podanie z lewej strony, wbiegł w pole karne i bardzo dobrym dośrodkowaniem obsłużył Pekharta, który pewnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. W 80. minucie otrzymał bardzo dobre podanie od Wojciecha Urbańskiego, ale tym razem na drodze do zdobycia bramki stanął defensor Caernarfon Town FC. Natomiast dwie minuty później dostał świetną piłkę od Nsame, ale ponownie na wysokości zadania stanął McMullan, wybijając piłkę na rzut rożny. Ten stały fragment gry wykonywał obserwowany przez nas gracz i idealnie zacentrował na głowę debiutanta Sergio Barcii, który pewnym uderzeniem ustalił wynik meczu. Japończyk jeszcze w 90. minucie dorzucił piłkę z rzutu rożnego, ale Jan Ziółkowski uderzył obok bramki McMullana.



Dwa poważne błędy

Morishita pierwszy błąd poważniejszy popełnił w 19. minucie meczu. Wtedy to był jednym z ostatnich w środkowej strefie boiska i wszedł w niepotrzebny drybling, tracąc piłkę na rzecz rywala, ale na szczęście ten wyszedł z piłką poza linię boczną boiska, nie wyprowadzając groźnego kontrataku. Drugi bardzo podobny błąd popełnił w 60. minucie meczu, kiedy po raz kolejny niepotrzebnie wszedł w drybling zamiast zagrać do lepiej ustawionego kolegi, ale na jego szczęście cała akcja rywali spełzła na niczym.