80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Sobota, 3 sierpnia 2024 r. 22:03 Redakcja

W ostatnich dniach w Warszawie odbyło się wiele uroczystości związanych z 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie liczny udział wzięli kibice Legii, którzy nie tylko uświetnili Godzinę "W" w wielu miejscach stolicy i wielu innych miastach, ale także brali udział w oficjalnych obchodach, składali wieńce i zapalali znicze. Poniżej prezentujemy zdjęcia i relację grupy Old Fashion Man Club.



80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Joanna Bydler, Hugollek, Fumen / 49 zdjęć









Szacunek. To jedno nacechowane emocjonalnie słowo idealnie obrazuje, co przeżywaliśmy w czasie tegorocznych, wyjątkowych obchodów upamiętniających Powstanie Warszawskie.



Dla kogo szacunek?



Przede wszystkim dla Bohaterów naszego miasta. Każdej osoby, która po prawie pięciu latach terroru i codziennego ciemiężenia wyciągnęła biało-czerwoną flagę czy opaskę i stanęła do nierównej walki z niemieckim okupantem. Niezależnie od ocen politycznych i historycznych wyrażamy najgłębszy szacunek do zwykłych ludzi, takich samych jak my, którzy chcieli normalnie żyć, uprawiać sport czy po prostu spędzać czas według własnego uznania. Przypadająca na ten rok okrągła, bo już osiemdziesiąta rocznica powoduje, że liczba żyjących jeszcze Powstańców z każdym rokiem nieubłaganie spada. Nie sposób wymienić wszystkich z nazwiska, ale śmierć tak wspaniałych postaci jak na przykład Zofia Czekalska "Sosenka" to ogromna strata dla nas wszystkich, a szczególnie dla młodego pokolenia, które mogło się od Niej wiele nauczyć.

Nasz szacunek w drugiej kolejności chcemy wyrazić również dla całego środowiska kibiców Legii. Tysiące osób uczyniło ten dzień wyjątkowym i za to jako OFMC kłaniamy się Wam w pas i serdecznie dziękujemy!



fot. Hugollek / Legionisci.com



Chcieć to móc!



W tym roku wspólnie upamiętniliśmy Powstanie Warszawskie w skali dotąd niespotykanej. Na Apelu Poległych na Placu Krasińskich, gdzie byliśmy wraz z klubem. Na meczu Legii w Walii stosownym transparentem. Na ulicach Warszawy paląc znicze od Związku Powstańców Warszawskich oraz własne (ich liczbę można liczyć łącznie oszacować z pewnością na ponad tysiąc). Wieńcami herbowymi w warszawskich miejscach pamięci. Po latach wróciliśmy również na Kopiec Powstania Warszawskiego, na który przespacerowaliśmy się liczną grupą spod Legii.



Oddzielne kilka zdań chcemy poświęcić akcji "80 miast w hołdzie Powstańcom". Dzięki naszej determinacji oraz wielkim chęciom (których skala zdecydowanie przerosła nasze wyobrażenia) kibiców Legii rozsianych po całej Polsce i świecie udało nam się zapalić znicze (w większości z naszymi vlepkami) w lokalnych miejscach pamięci (często związanych bezpośrednio z Powstaniem Warszawskim - tam gdzie takie istnieją). Dzięki odpowiedniej organizacji, jako kibice Legii upamiętniliśmy Powstanie Warszawskie, nie w 80 jak pierwotnie zakładaliśmy, a finalnie w ponad 150 miejscowościach, na terenie wszystkich polskich województw, a dodatkowo w Londynie, Edynburgu, Wilnie i na terenie Holandii.



Ponadto 20 naszych koszulek powędrowało do kibiców Legii w Stanach Zjednoczonych. Na koniec dziękujeMY Wam za zakup koszulek, bo bez tego to wszystko byłoby niemożliwe. Było warto, a chęć do działania stała się zaraźliwa, co bardzo cieszy.



Cześć i chwała Bohaterom!

OFMC