Nowe legijne graffiti (397)

Niedziela, 4 sierpnia 2024 r. 10:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie w ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie odwiedzali Centrum Zdrowia Dziecka, ale regularnie wspierali także szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym. W ostatnich dniach legioniści spędzili dwa kolejne dni na malowaniu bajkowego graffiti, oczywiście z legijnymi akcentami, które powstało na jednym z murków znajdujących się naprzeciwko nowej Izby Przyjęć Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym.









"Mamy nadzieję, że praca umili małym pacjentom i ich opiekunom odwiedziny w placówce. Wszystkie narzędzia i środki niezbędne do wykonania pracy mieliśmy dzięki kupującym nasze gadżety i wrzucającym do naszej puchy, za co pięknie dziękujemy" - informują Dobrzy Ludzie.