Przed meczem zaśpiewamy "Warszawskie dzieci"

Niedziela, 4 sierpnia 2024 r. 12:46 Woytek

Motywem przewodnim meczu Legia - Piast jest "Lekcja patriotyzmu". Na trybunach obecni będą Powstańcy, na sektorze rodzinnym przygotowano tematyczne atrakcje dla dzieci. Kwadrans przed rozpoczęciem spotkania zaplanowane jest wspólne odśpiewanie powstańczego utworu "Warszawskie dzieci", dlatego prosimy wszystkich o przybycie wejście trybuny przed godz. 20:00.









Ponadto w strefie Legia Park, która zostanie otwarta o godz. 17 w nastrój lat 40. i ich wojenny klimat wprowadzi was Grupa Rekonstrukcyjna „Projekt Historyczny-Konspiracja”. Odbędą się także pokazy z udziałem sanitariuszek, noszowych, a także żołnierzy z bronią z czasów Powstania Warszawskiego. Dodatkowo, o godzinie 18.30 na scenie gościem będzie pan Sławomir Seremak, który opowie więcej o działalności grupy.

Legia Park jest otwarty dla wszystkich kibiców i mieszkańców Warszawy, którzy nie mają biletu na spotkanie z Piastem Gliwice. Wejście do strefy jest możliwe przez furtkę od ul. Łazienkowskiej (na wysokości pomnika Kazimierza Deyny) oraz przez furtkę od strony Kanału Czerniakowskiego.







WARSZAWSKIE DZIECI



Słowa piosenki:



Nie złamie wolnych żadna klęska,

nie strwoży śmiałych żaden trud,

pójdziemy razem do zwycięstwa,

gdy ramię w ramię stanie lud.



Refren:

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,

za każdy kamień Twój,

Stolico, damy krew!

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,

gdy padnie rozkaz Twój,

poniesiem wrogom gniew!



Powiśle, Wola i Mokotów,

ulica każda, każdy dom –

gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,

jak w ręku Boga złoty grom.



Refren:

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój...



Od piły, dłuta, młota, kielni –

Stolico, synów swoich sław,

że stoją wraz przy Tobie wierni,

na straży Twych żelaznych praw.



Refren:

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój...



Piastunko naszych snów nad Wisłą,

niejeden u twych stóp już zgasł –

i choćby wszystkim zginąć przyszło,

nie cofnie się już żaden z nas.



Refren:

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój...