Tobiasz: Przegraliśmy na własne życzenie

Poniedziałek, 5 sierpnia 2024 r. 00:10 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Nikt w klubie nie będzie zadowolony z tego wyniku. To jest jasna rzecz. Jest nam bardzo szkoda tego meczu, bo kibice przygotowali niesamowitą uroczystość. Przegraliśmy na własne życzenie, bo wiedzieliśmy, że Piast będzie grał w taki sposób, a łatwo daliśmy sobie strzelić dwa gole. Musimy te błędy naprawić w czwartek - powiedział po porażce z Piastem Gliwice bramkarz Legii, Kacper Tobiasz.









- Nie ma czegoś takiego jak "frajerskie" gole. Takie bramki traci się przez złe podejście taktyczne, chwilę zawieszenia. Tak bywa i nie możemy nikogo wskazywać palcem. Wygrywamy jako drużyna, remisujemy jako drużyna i dziś przegraliśmy również jako cała drużyna. Teraz, również razem, musimy to naprawić.



- Czyste konto to jest to, z czego rozlicza się mnie i całą linię obrony. Jak najbardziej, cieszyła mnie nasza dyspozycja w tej formacji do dzisiejszego występu. Procent czystych kont jest super, ale najważniejsze są zwycięstwa.



- Kibice krzycząc "tylko mistrzostwo, hej Legio tylko mistrzostwo", mają racje. Od dłuższego czasu Legia nie zdobyła tytułu, a warunki mamy do tego najlepsze w kraju. Musimy to udowodnić.