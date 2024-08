Konferencja prasowa

Tułacz: Legia zawsze będzie mocnym zespołem

Piątek, 9 sierpnia 2024 r. 19:00 Mikołaj Ciura, źródło: PuszczaTV

- Czekamy z niecierpliwością na niedzielę. Legia to renomowany przeciwnik, który w każdych kolejnych sezonach jest faworytem ligi. Nie inaczej jest teraz. Mamy jednak swój pomysł i plan, chcemy się przeciwstawić - mówi przed meczem z Legią trener Puszczy Niepołomice, Tomasz Tułacz.









- Legia w czwartek zagrała świetnie. Gratuluję jej i życzę przejścia do dalszej pucharowej fazy. Ale my również mamy ambicje. Wiemy, że będzie trudno. W piłce jednak wszystko jest możliwe. Najważniejsze będzie to, by wejść na poziom naszych zasad i charakterystycznych cech, by móc walczyć z drużynami tego typu.



- Warszawska drużyna jest markowym zespołem. Posiada zawodników o jakości i charakterystyce takiej, która buduje trudny zespół do pokonania. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. Legia Legią, ona zawsze będzie mocnym zespołem. Najważniejsze jest to, jak my zagramy i co zaprezentujemy na boisku. Jeśli będziemy funkcjonować na takim poziomie, jaki nas zadowala, to możemy stawić czoła, natomiast jeśli nie, to postawimy się w trudnej sytuacji. Zakładam scenariusz pozytywny.



- Ciężko rywalizuje się z takimi zespołami jak Legia, również pod kątem potencjału finansowego. Jak podał "Skarb Kibica", budżet Legii wynosi 180 milionów zł, a Puszczy 15 milionów. Samo to pokazuje, jak duża różnica nas dzieli. Jednak, jak już nie raz mówiłem, piłka jest takim sportem, że ten teoretycznie słabszy może przeciwstawić się temu większemu. Nam układało się do tej pory dobrze z taki zespołami i chcemy to kontynuować. Zadanie będzie ciężkie, ale pokazaliśmy już nie raz, że nie niemożliwe. Będziemy bazować na optymizmie i podejściu, które będzie dawało szansę stawić czoła takiej drużynie.



- Myślę, że pucharowy mecz w tygodniu nie będzie mieć wpływu na Legię. Warszawska drużyna ma bardzo szeroką kadrę, jej trener ma wiele możliwości. Kompletnie nie podchodzimy do tego w taki sposób, że rywal może będzie zmęczony. Legia pokazała już, że jej szerokość składu jest na tyle mocna, że przy zmianach jej styl gry się nie zmienia. Nieważne, czy na ten mecz "Wojskowi" wyjdą pierwszym, czy drugim garniturem, to i tak będzie bardzo mocny zespół.



- Początek rundy jest dla nas trudny. Zdobyliśmy tylko 1 punkt. Wiemy, z jakim kolejnym trudnym rywalem będziemy się teraz mierzyć. Jeśli jednak chcemy realizować swoje cele, musimy walczyć w każdym meczu o te punkty. By utrzymać się w lidze, musimy zdobywać punkty i na tym będziemy się skupiać.