4. kolejka Ekstraklasy. Remis Legii

4. kolejka: Radomiak Radom 1-2 Górnik Zabrze Raków Częstochowa 0-0 Lech Poznań Korona Kielce 0-2 Cracovia Pogoń Szczecin 1-0 Stal Mielec Lechia Gdańsk 1-1 Zagłębie Lubin Puszcza Niepołomice 2-2 Legia Warszawa godz. 20:15 Widzew Łódź - Śląsk Wrocław (C+ Sport 3) Poniedziałek, 12.08. 19:00 Piast Gliwice - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5) 1 1.66 X 3.7 2 6 Motor Lublin - Jagiellonia Białystok - przełożony Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców Artykuł zawiera treści reklamowe w postaci kursów naszego partnera, Fortuna.

Babus - 5 godzin temu, *.orange.pl A wiesz kolego, że nazwa Wilanów pochodzi od słowa "Villa Nova" ?Znaczy to dosłownie: nowy dom wiejski lub folwark, także nowa wieś.

Także ten.

Ale wygrać trzeba.

odpowiedz

Kacper Wilanów - 6 godzin temu, *.99.192 Trzeba dojechać wieśniaków minimum piątką odpowiedz

Adi - 7 godzin temu, *.141.136 Dla mnie też słabe są te ustawki z Radomiakiem. Zgoda na trybunach, walka na boisku. Sport przede wszystkim. odpowiedz

Babus - 7 godzin temu, *.orange.pl Baba Jaga się spultała

i swój mecz przebukowała.

Mistrz Polski silny Kuleszą

Norwegowie już się cieszą.

A choć ścieżka ich mistrzowska,

może Legię w grupie spotka.

By pokazać (to nie żarty),

że Mistrz Polski nic nie warty.

Że najlepsza zawsze, wszędzie

ukochana Legia będzie.

Te wspaniałe rymy częstochowskie dedykuję wszystkim "obiektywnym" fanom Jagi, którzy często się zapuszczają na to forum.

Tylko Legia!!! odpowiedz

Bambus - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Babus: Już widzę jak ci mityczni fani jadźki nie mając ważniejszych spraw specjalnie wchodzą na forum by popłakać nie mając nawet konkretnego powodu. Daj spokój z takimi bajkami. odpowiedz

Babus - 4 godziny temu, *.orange.pl @Bambus: Poszukam po meczu wątku gdzieś z przed dwóch czy trzech tygodni, gdzie trzech jagofanów domagało się ode mnie twardych dowodów na pomoc Kuleszy. Normalnie niemal komisję śledczą urządzili. Zarzucę link, to wtedy uwierzysz. odpowiedz

Babus - 3 godziny temu, *.orange.pl @Bambus: https://legionisci.com/news/96606_Wyniki-1-kolejki-Ekstraklasy.html

Teraz nie widzę tam komentarzy, może przy starszych wątkach redakcja usuwa komenty.

Pamiętam, że jeden miał nick Stachu, a drugi to Kibic Ekstraklasy, trzeciego śledzika nie pamiętam. odpowiedz

LWGZ - 11 godzin temu, *.orange.pl Szkoda wpadki z Piastem o ile tak moglo byc a nie powinno wiec dzis o tym nie mowy !!!! odpowiedz

Dedi - 21 godzin temu, *.plus.pl Jaka to była kopanina Medalików z Lechem... przełączyłem w przerwie wydarzeń na igrzyskach chwilę i szybko przełączyłem...

Amica bez Ishaka z przodu nie istnieje.. ale to nie nasz problem (L) Legia po 3 punkty trzeba odskakiwać od rywali w każdym meczu i powiększać przewagę od początku sezonu a nie na koniec sezonu. odpowiedz

Me(L)o1916 - 10.08.2024 / 06:59, *.telefonica.de Szkoda że nie aktualizujecie strony jak kiedyś... można było by coś z tym zrobić droga redakcjo ;) to chyba nic wielkiego dla was a czytelnik miał by zawsze wynik wchodząc w linka odpowiedz

Alan - 09.08.2024 / 20:23, *.t-mobile.pl No coz Radomiak zgodnie z planem....wygrywa i zabiera pkt tylko Legii..... odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.chello.pl @Alan: ty też zgodnie z planem. Głupi byłeś, głupi jesteś i głupi będziesz. Rok temu Radomiak urwal u siebie punkty i Rakowowi i Lechowi a z Legia przegral. odpowiedz

Bròdno - 21 godzin temu, *.chello.pl @Alan: trollu je_any znikaj z tego forum odpowiedz

Alan - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @Bròdno: Uważaj co piszesz, bo możesz się zdziwić. Legia jak zwykle rozdaje punkty Radomiakowi gdy są mu potrzebne. Wątpię by to był przypadek. Mogę się założyć, że gdy Radomiak na wiosnę będzie bronił się przed spadkiem to zgarnie komplet punktów. Taka to liga gdzie są układy poza boiskowe. Tyczy to się wszystkich, nie tylko Legii. odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @L: nic dodać, nic ująć. Gonić lamusa z widzewa won! odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Alan: ale on ma rację. Trol i pajac widzewski jesteś. Spadaj do siebie. odpowiedz

