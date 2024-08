Przed nami 4. kolejka Ekstraklasy. Na początek mecz Radomiaka z Górnikiem i ciekawie zapowiadające się spotkanie Rakowa z Lechem. W sobotę aktualnie zajmująca ostatnie miejsce w tabeli Korona zmierzy się z Cracovią. Dzień później Legia pojedzie do Krakowa na mecz z Puszczą. Śląsk Wrocław z kolei zagra na Widzewie.

