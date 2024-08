Wygrana Brøndby IF w lidze

W pierwszej połowie boisko z powodu urazów opuścili podstawowy napastnik Mathias Kvistg­aarden oraz obrońca Jordi Vanlerberghe. Na razie nie wiadomo, jak poważne są to kontuzje i czy eliminują tych zawodników z czwartkowego spotkania. Pierwsze spotkanie Legii z Brøndby odbędzie się na wyjeździe, 8 sierpnia o godz. 19, natomiast rewanż 15 sierpnia o godz. 18 w Warszawie. Superliga: Lyngby BK 0-2 (0-2) Brøndby IF 0-1 6' Mathias Kvistgaarden 0-2 17' Clement Bischoff Brøndby: 1. Patrick Pentz - 30. Jordi Vanler­berghe (40' 32. Frederik Alves), 5. Rasmus Lauritsen, 4. Jacob Rasmussen - 2. Sebastian Sebulonsen, 10. Daniel Wass (77' 22. Josip Radošević), 35. Noah Nartey (77' 8. Mathias Greve), 37. Clement Bischoff - 11. Filip Bundgaard (77' 99. Emmanuel Yeboah), 28. Yuito Suzuki - 36. Mathias Kvistg­aarden (23' 41. Oscar Schwartau) Skrót meczu

W niedzielę Legia Warszawa przegrała z Piastem Gliwice 1-2. Wcześniej swoje ligowe spotkanie rozegrał najbliższy rywal "Wojskowych" w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji - Brøndby IF. Duńczycy pewnie pokonali na wyjeździe Lyngby BK 2-0. Po trzech kolejkach Brøndby zajmuje pozycje lidera, z 7. punktami na koncie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.