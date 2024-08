Koszykówka

Terminarz koszykarzy Legii na sezon 2024/25

14 sierpnia 2024

Poznaliśmy dokładny terminarz meczów Legii Warszawa w rozgrywkach Orlen Basket Ligi w sezonie 2024/25. Legioniści rywalizację o mistrzostwo Polski rozpoczną w piątek, 4 października, domowym meczem z MKS-em Dąbrowa Górnicza.



Sezon zasadniczy zakończymy w środę, 7 maja 2025 roku, wyjazdowym meczem z Kingiem Szczecin. Tydzień później - 14 maja rozpocznie się faza play-off. Wcześniej będzie miała wprowadzona od tego sezonu faza play-in, w której wezmą udział zespoły z miejsc 7-10. Seria finałowa rozpocznie się 9 czerwca i tak jak w ostatnich latach, rozgrywana będzie do czterech wygranych. Mistrza Polski poznamy najpóźniej 22 czerwca, na kiedy zaplanowano siódmy mecz serii. 10 i 13 czerwca odbędą się mecze o brązowy medal.



Terminy meczów Legii w sezonie 2024/25:

04.10 (PT) - 1. kolejka - Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza

13.10 (ND) - 2. kolejka - Start Lublin - Legia Warszawa

17.10 (CZ) - 3. kolejka - Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa

27.10 (ND) - 4. kolejka - Legia Warszawa - Dziki Warszawa

03.11 (ND) - 5. kolejka - Czarni Słupsk - Legia Warszawa

10.11 (ND) - 6. kolejka - Legia Warszawa - Spójnia Stargard

14.11 (CZ) - 7. kolejka - Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa

30.11 (SO) - 8. kolejka - Legia Warszawa - Anwil Włocławek

06.12 (PT) - 9. kolejka - Legia Warszawa - Polski Cukier Toruń

14.12 (SO) - 10. kolejka - Trefl Sopot - Legia Warszawa

20.12 (PT) - 11. kolejka - Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych

28.12 (SO) - 12. kolejka - GTK Gliwice - Legia Warszawa

01.01 (ŚR) - 13. kolejka - Legia Warszawa - Arka Gdynia

11.01 (SO) - 14. kolejka - WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

19.01 (ND) - 15. kolejka - Legia Warszawa - King Szczecin

23.01 (CZ) - 16. kolejka - MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa

31.01 (PT) - 17. kolejka - Legia Warszawa - Start Lublin

08.02 (SO) - 18. kolejka - Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra

03.03 (PN) - 19. kolejka - Dziki Warszawa - Legia Warszawa

08.03 (SO) - 20. kolejka - Legia Warszawa - Czarni Słupsk

14.03 (PT) - 21. kolejka - Spójnia Stargard - Legia Warszawa

22.03 (SO) - 22. kolejka - Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp.

29.03 (SO) - 23. kolejka - Anwil Włocławek - Legia Warszawa

03.04 (CZ) - 24. kolejka - Polski Cukier Toruń - Legia Warszawa

12.04 (SO) - 25. kolejka - Legia Warszawa - Trefl Sopot

17.04 (CZ) - 26. kolejka - Górnik Wałbrzych - Legia Warszawa

26.04 (SO) - 27. kolejka - Legia Warszawa - GTK Gliwice

29.04 (WT) - 28. kolejka - Arka Gdynia - Legia Warszawa

03.05 (SO) - 29. kolejka - Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław

07.05 (ŚR) - 30. kolejka - King Szczecin - Legia Warszawa



Play-in:

Po zakończeniu sezonu zasadniczego zespoły z miejsc 7-10 zagrają w fazie play-in o awans do play-off. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 10 maja - wtedy zespół z miejsca 7. zmierzy się (jako gospodarz) z drużyną z miejsca 8., a zwycięzca tego meczu awansuje do play-off z miejsca 7. Przegrany przechodzi do II rundy. Również 10 maja zespół z miejsca 9. zagra (jako gospodarz) z drużyną z miejsca 10., a zwycięzca awansuje do II rundy, zaś przegrany kończy sezon na miejscu 10.

Spotkania drugiej rundy play-in zaplanowano na 12 maja. Przegrany z meczu 1 (jako gospodarz) zagra ze zwycięzcą meczu II - zwycięzca tego spotkania zapewni sobie awans do play-off z miejsca ósmego, zaś przegrany skończy sezon na miejscu 9.



Play-off:

Ćwierćfinały i półfinały play-off rozgrywane będą do trzech wygranych wg schematu: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 (ćwierćfinały) oraz 1-8/4-5 i 2-7/3-6 (półfinały). W finale rywalizacja toczyć się będzie do czterech wygranych. Przegrani półfinałów zagrają o trzecie miejsce - mecz i rewanż. Gospodarzem pierwszego meczu o brąz będzie zespół, który po sezonie zasadniczym zajmował niższe miejsce w tabeli. O zwycięstwie w serii decyduje łączna suma punktów z dwóch meczów. Ewentualną dogrywkę rozgrywa się wyłącznie w drugim meczu, tylko w przypadku równej sumy punktów obu zespołów w dwóch meczach.



Ćwierćfinały (pary 1-8 i 4-5): 14.05 (ŚR), 16.05 (PT), 19.05 (PN), 21.05 (ŚR), 24.05 (SO)

Ćwierćfinały (pary 2-7 i 3-6): 15.05 (CZ), 17.05 (SO), 20.05 (WT), 22.05 (CZ), 25.05 (ND)



Półfinały (pary 1-8 i 4-5): 27.05 (WT), 29.05 (CZ), 1.06 (ND), 3.06 (WT), 6.06 (PT)

Półfinały (pary 2-7 i 3-6): 28.05 (ŚR), 30.05 (PT), 2.06 (PN), 4.06 (ŚR), 7.06 (SO)



Jeśli rywalizacja w ćwierćfinale play-off par 2-7 i 3-6 zakończy się wcześniej niż rywalizacja 1-8 i 4-5, terminy par półfinałowych mogą ulec zamianie



Finał: 9.06 (PN), 11.06 (ŚR), 14.06 (SO), 16.06 (PN), 18.06 (ŚR), 20.06 (PT), 22.06 (ND)



O 3. miejsce: 10.06 (WT) i 13.06 (PT)