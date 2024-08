Zapisy na wyjazd na mecz z Puszczą

Komentarze (19)

Andrzej KO - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kupować bilety na sektor gospodarzy,Puszcza nie robi problemów, dużo ludzi z Małopolski kupuję bilety na sektor gospodarzy. odpowiedz

taco - 23 godziny temu, *.vectranet.pl Wspaniała apka, brawo patrioci! odpowiedz

Syn oreszczuka - 19 godzin temu, *.chello.pl @taco : twoje narzędzia od zuckerberga jeszcze lepsze, brawo kosmopolito! odpowiedz

Obieżyświat na hardcorze. - 05.08.2024 / 16:30, *.centertel.pl Tak jak kolega burgas ,też jestem z Małopolski i jaka mam możliwość kupienia biletu na sektor gosci?kompletu nie będzie tak jak rok temu.Wiec bilety na miejscu byśmy odebrali. odpowiedz

burgas - 05.08.2024 / 15:53, *.forcepoint.net a co z osobami mieszkającymi w małopolsce i kibicując Legii od 15 lat, czy ja nie mam możliwości kibicowania na sektorze gości bo oni muszą być tylko z Warszawy? moglbym jakos dołączyć do ekipy na miejscu? odpowiedz

Legiak83 - 05.08.2024 / 16:04, *.supermedia.pl @burgas:

To twój pierwszy wyjazd? odpowiedz

Co? - 05.08.2024 / 16:44, *.tpnet.pl @burgas: nie jesteś z WWA tak jak WWO odpowiedz

Kibic Legii - 05.08.2024 / 17:07, *.play-internet.pl @Legiak83: no może i pierwszy jego, Ty nigdy nie miałeś pierwszego? Miałeś od razu drugi? odpowiedz

Olek Kibolek - 05.08.2024 / 18:19, *.inetia.pl @Kibic Legii: jeśli kibicuje Legii od 15 lat to nie powinien być pierwszy wyjazd.... ;) odpowiedz

Kamil - 22 godziny temu, *.drei.com @burgas: dawaj namiary, też jestem z Małopolski, śmigam często na Ł3 i gdy są otwarte to zaliczam wyjazdy odpowiedz

Kibic Legii - 05.08.2024 / 15:35, *.play-internet.pl Szukam miejsca w aucie. Dorzucam na paliwo.Alko nie piję raczej na meczach, więc przypału nie narobię. odpowiedz

Piotr (L) - 05.08.2024 / 15:41, *.centertel.pl @Kibic Legii: ja również szukam miejsca i do paliwa się dorzucam odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 05.08.2024 / 15:16, *.plus.pl Dawać specjal, a nie jakiś anielski orszak golfów, który jak zwykle się spóźni odpowiedz

Jubas - 05.08.2024 / 13:13, *.plus.pl Legia orzegra odpowiedz

Piotr (L) - 05.08.2024 / 13:06, *.orange.pl Jak ktoś by miał wolne miejsce chętnie bym się zabrał na wyjazd odpowiedz

Piotr (L) - 05.08.2024 / 12:48, *.orange.pl Chętnie bym się zapisał na wyjazd ale nie mam transportu chętnie z kimś bym się zabrał odpowiedz

CarlosPX - 05.08.2024 / 12:31, *.com.pl Cały sektor gości ? odpowiedz

Q&A - 05.08.2024 / 12:29, *.tpnet.pl Czy po zapisaniu się można odinstalować apkę? odpowiedz

Legia - 05.08.2024 / 12:50, *.chello.pl @Q&A: zadając to pytanie udowodniłeś że wyjazdy nie są dla ciebie, nie zapisuj się i nie pytaj o to ponownie odpowiedz

