Ziółkowski Młodzieżowcem Lipca Ekstraklasy

Środkowy obrońca Legii, Jan Ziółkowski , został wybrany Młodzieżowcem Miesiąca w Ekstraklasie w lipcu. 19-latek zaliczył świetny początek sezonu. Wystąpił w obu wygranych spotkaniach z Zagłębiem Lubin oraz Koroną Kielce, był bardzo pewnym punktem defensywy i ważną postacią w utrzymaniu czystych kont. Do nagrody nominowani byli również Antoni Kozubal (Lech) i Patryk Paryzek (Pogoń).

Krzeszczu - 05.08.2024 / 17:11, *.bredband2.com Brawo Mlody!

Prezentuje sie swietnie i beda z niego ludzie. No chyba ze ktos go tutaj totalnie uziemni, bo nie jeden mlody sie zmarnowal.

Gratulacje!

Gratulacje! odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 05.08.2024 / 16:58, *.orange.pl Myślę,że jak nie awansujemy w Europie do fazy ligowej to szybko będzie sprzedany....niestety....

bronek49 - 05.08.2024 / 18:46, *.vectranet.pl @(L)evinho.Onet.Pl: przecież on już jest szykowany na sprzedaż dlatego gra w każdym meczu a Augustyniak na ławie

Defence - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @bronek49: i Twoim zdaniem siedzi bo nie wygrał z augustyniakiem rywalizacji, który zgodnie ze statystykami z zeszłego sezonu zawalił indywidualnie powtarzam indywidualnie 9 bramek, wow

Egon - 05.08.2024 / 14:29, *.waw.pl Zdecydowanie zasłużenie.

Czekam teraz na coraz mocniejsze wejścia do pierwszego składu Urbańskiego, bo w pomocy mamy solidną dziurę, a chłopak ma na tej pozycji konkretny potencjał.

odpowiedz

esa - 05.08.2024 / 13:57, *.orange.pl Zdrowia i dobrej obrony w nastepnych meczach !!!

exsa - 05.08.2024 / 13:55, *.orange.pl Oby dalej bylo tylko lepiej ! Powodzenia !!!

Wo(L)a - 05.08.2024 / 13:53, *.0.94 skąd on przyszedł do Akademii? bo na pewno to nie nasz wychowanek

mat - 05.08.2024 / 15:35, *.127.34 @Wo(L)a: z Polonii :]

Wycior - 19 godzin temu, *.vectranet.pl @Wo(L)a: Rzeczywiście 4 sezony spędził w Dyskobolii, ale jego pierwszym klubem był Wicher Kobyłka.

wawa 44 - 05.08.2024 / 13:43, *.tpnet.pl czemu tylko ziółkowski - czemu nie stawia na innych Obcokrajowcy to w Legii głównie szmelc -za duże piniądze

