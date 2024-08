Ziółkowski Młodzieżowcem Lipca Ekstraklasy

Środkowy obrońca Legii, Jan Ziółkowski , został wybrany Młodzieżowcem Miesiąca w Ekstraklasie w lipcu. 19-latek zaliczył świetny początek sezonu. Wystąpił w obu wygranych spotkaniach z Zagłębiem Lubin oraz Koroną Kielce, był bardzo pewnym punktem defensywy i ważną postacią w utrzymaniu czystych kont. Do nagrody nominowani byli również Antoni Kozubal (Lech) i Patryk Paryzek (Pogoń).

esa - 14 minut temu, *.orange.pl Zdrowia i dobrej obrony w nastepnych meczach !!! odpowiedz

exsa - 16 minut temu, *.orange.pl Oby dalej bylo tylko lepiej ! Powodzenia !!! odpowiedz

Wo(L)a - 18 minut temu, *.0.94 skąd on przyszedł do Akademii? bo na pewno to nie nasz wychowanek odpowiedz

wawa 44 - 28 minut temu, *.tpnet.pl czemu tylko ziółkowski - czemu nie stawia na innych Obcokrajowcy to w Legii głównie szmelc -za duże piniądze odpowiedz

