Rugby

Nabór do sekcji rugby

Poniedziałek, 5 sierpnia 2024 r. 17:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Sekcja rugby Legii Warszawa zaprasza na najbliższe treningi naborowe. Pierwsza okazja już dziś o godz. 21, a kolejne w czwartek i w piątek - także o godz. 21 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej 3. Więcej info pod numerem telefonu 519 364 990.







"Jeśli chcesz dołączyć do naszej drużyny, to jest to najbardziej odpowiednia chwila. Nie masz pojęcia o co chodzi w tym całym rugby? Nie przejmuj się, wszystkiego się dowiesz, poznasz, poczujesz. Uwaga!!! Rugby mocno uzależnia, jeśli wpadniesz na jeden trening, prawdopodobnie zostaniesz tu na zawsze. ZAPRASZAMY!!!" - zachęcają rugbiści.