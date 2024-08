7-8.08: Rozkład jazdy

W czwartek piłkarze Legii zagrają pierwszy mecz III rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji Europy, a transmisję będzie można zobaczyć w sportowych kanałach Polsatu. W środę mecze rundy wstępnej Pucharu Polski zagrają Zagłębie i Olimpia Elbląg. W czwartek pierwszy start pięcioboisty Legii, Łukasza Gutkowskiego, na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Rozkład jazdy: 7.08 g. 10:00 Legia U15 - Arkonia Szczecin U16 (sparing)[LTC 7] 7.08 g. 17:00 Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 7.08 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz 8.08 g. 19:00 Broendby IF - Legia Warszawa

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

SF - 59 minut temu, *.orange.pl Broendby IF. 2-2 LEGIA. ! "L," !!! odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zagłębie S. 2-0 Sandecja N. S. odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.orange.pl Stal S. W. 1-2 Olimpia E. odpowiedz

