19. urodziny Nieznanych Sprawców

Poniedziałek, 5 sierpnia 2024 r. 18:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Równo 19 lat temu działalność rozpoczęła grupa Nieznani Sprawcy, od lat tworząca oprawy na meczach Legii, która na polskiej scenie od lat nie ma sobie równych, a i na świecie zaliczana jest do ścisłej czołówki. Z okazji urodzin NS-ów, składamy najserdeczniejsze życzenia, przesyłając kilka słów od nich samych:









"Drodzy Kibice!

Jak ktoś mówi, że od 15 lat czy 20 lat naprawia pralki, to robi wrażenie. Gość ma takie doświadczenie, że koniec.

Wiadomo, zna każdą śrubkę, z zamkniętymi oczami umie odczepić bęben, wie co pralki lubią do jedzenia i umie tak zaprogramować program piorący, że z jeansów robią się sztruksy. My od 19 lat robimy oprawy. Tak jest, dziś przypadają symboliczne urodziny NaSzej wesołej grupy. Czy umiemy coś zrobić z zamkniętymi oczami? Ewentualnie psiknąć sobie sprejem na but, zamiast na sektorówkę. Raczej jesteśmy tym gościem od pralek, który zapomina podstawowych narzędzi, improwizuje i naprawia wszystko w ostatniej chwili, na taśmę klejącą i gumę do żucia. Czy to nam przeszkadza? Z całą pewnością. Czy potrafilibyśmy inaczej? Raczej nie.



Nie będziemy pisać, że 19 lat to kawał czasu i że kiedyś to było inaczej, a my ciągle jesteśmy i że momentami jest ciężko. Napiszemy po raz kolejny, że grupa Nieznani Sprawcy istnieje dzięki Wam. Dzięki Waszemu wparciu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dzięki Wam czujemy się immanentnym elementem Legii Warszawa.



To dzięki temu, że od 19 lat trzymacie sektorówki, śmierdzicie od świec dymnych, wykazujcie niesamowite zrozumienie i wsparcie dla naszych działań grupa NS ciągle istnieje. Serdecznie Wam za to dziękujemy. Dziękujemy Wam za to, że Legia Warszawa jest znana ze swoich opraw i ruchu ultras. Dziękujemy i jedziemy dalej, wiecie z kim!"



Nieznani Sprawcy