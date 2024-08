Analiza

Punkty po meczu z Piastem Gliwice

Wtorek, 6 sierpnia 2024 r. 09:03 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Zimny prysznic; brak lidera; jak tak można bronić?!; wyjdź do tej piłki; pierwsze minuty Alfareli - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii z Piastem Gliwice.



1. Zimny prysznic

Po pierwszych czterech meczach i wydawało się, że Legia powoli łapie rytm, że wszystko zaczyna zmierzać ku naprawdę dobremu początkowi zarówno w lidze, jak i eliminacjach europejskich pucharów. I wszystko było dobrze do rozpoczęcia spotkania z Piastem Gliwice, które miało być pierwszym poważniejszym sprawdzianem dla drużyny Goncalo Feio. Niestety, zostało ono zweryfikowane dla szkoleniowca Legii oraz całego zespołu negatywnie. „Wojskowi” grali apatycznie, bez pomysłu, bez zaangażowania, przeciwko drużynie trenera Aleksandara Vukovicia. Porażka była zasłużona, zwłaszcza że legioniści nie odrobili lekcji i dwukrotnie pozwolili w praktycznie taki sam sposób dać się zaskoczyć przy wrzutach z autu.