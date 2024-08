9-11.08: Weekendowy rozkład jazdy

Kibice Legii nie będą mieli możliwości wspierania piłkarzy podczas wyjazdowego meczu z Puszczą w Krakowie, z powodu zamkniętego sektora gości na stadionie Cracovii. Puszcza chciała co prawda przyjąć legionistów na innej trybunie, ale gospodarz stadionu nie wyraził na to zgody. Pierwszy mecz kontrolny przed nowym sezonem rozegrają futsaliści Legii, którzy na wyjeździe zagrają z Jagiellonią. W piątek (półfinały) i miejmy nadzieję w sobotę (finały od 17:30) na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu startować będzie pięcioboista Legii, Łukasz Gutkowski. Drużyny Legii w koszykówce 3x3 - zarówno męski, jak i kobiecy, w sobotę i niedzielę rywalizować będzie w Katowicach, w mistrzostwach Polski. Wstęp wolny. Rozkład jazdy: 09.08 g. 18:00 Radomiak Radom - Górnik Zabrze 10.08 g. 17:00 Broń Radom - Legia II Warszawa 10.08 g. 18:00 Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 11.08 g. 12:00 Legionistki Warszawa - Bielawianka Bielawa [piłka nożna kobiet, I liga, LTC] 11.08 g. 14:30 Legionistki II Warszawa - Unia Lublin [piłka nożna kobiet, LTC] 11.08 g. 16:00 Zagłębie II Lubin - Zagłębie Sosnowiec 11.08 g. 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa [Kraków, ul. Kałuży] Młodzież: 10.08 g. 09:00 Legia U11 - KKS Koluszki 14 (sparing)[LTC 6] 10.08 g. 12:00 Legia U17 - Wisła Płock [CLJ U17][LTC 7] 10.08 g. 12:00 Legia U9 - FC Lesznowola 16 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 10.08 g. 14:00 Legia U14 - Odra Opole 11 (sparing)[LTC 7] 10.08 g. 14:00 Legia U13 - Odra Opole 12 [LTC 6] 10.08 g. 16:00 Legia U16 - AKS SMS Łódź 09 (sparing)[LTC 6] 11.08 g. 10:00 Legia U12 - SEMP Ursynów (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 11.08 g. 15:00 Legia U11B - Legia U10 [ul. Łazienkowska 3] 11.08 g. 17:00 Śląsk Wrocław 06/7 - Legia U19 [CLJ U19][Wrocław, ul. Oporowska]

