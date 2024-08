Igrzyska Olimpijskie

Od czwartku do soboty starty Gutkowskiego na IO w Paryżu

Wtorek, 6 sierpnia 2024 r. 12:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drugi ze sportowców Legii Warszawa - pięcioboista, Łukasz Gutkowski, w najbliższy czwartek rozpocznie rywalizację na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Podobnie jak dla Tomasza Bartnika, dla Gutkowskiego będzie to drugi start na Igrzyskach. Legionista przed trzema laty w Tokio zajął 12. miejsce. Teraz przekonuje, że jest bardziej doświadczony i zamierza powalczyć o lepszy wynik. - Jestem skupiony i wiem, że jestem świetnie przygotowany - mówi pięcioboista naszego klubu.



Zawody jeździeckie, które po raz ostatni rozegrane zostaną w ramach pięcioboju nowoczesnego (po IO w Paryżu definitywnie zastąpi je tor przeszkód), rozgrywane będą w ogrodach Wersalu. - Zrobię wszystko, by przywieźć medal - mówi 26-letni sportowiec.



W czwartek, 8 sierpnia o godzinie 11:00 rozpocznie się runda rankingowa szermiercza. Dzień później od 13:00, Gutkowski rywalizować będzie w pozostałych dyscyplinach (runda bonusowa szermierki, jazda konna, pływanie oraz laser run), walcząc o awans do finału. Finały mężczyzn rozgrywane będą w sobotę, 10 sierpnia od godziny 17:30.