Kibice Legii wzięli udział w obchodach Rzezi Woli

W 2024 roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku kibice Legii aktywnie włączają się w liczne uroczystości związane z tym podniosłym wydarzeniem. Jednymi z najważniejszych są te, które mają miejsce 5 sierpnia przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli pomiędzy ulicą Leszno a aleją „Solidarności”. Ta data na stałe wpisała się w krwawą historię naszego miasta. To właśnie wtedy w 1944 roku rozpoczęła się tzw. „Rzeź Woli”, czyli mordy, jakich Niemcy dopuszczali się na polskich cywilach zamieszkujących tę część stolicy. Ta zbrodnicza akcja stanowiła reakcję na wiadomość o wybuchu Powstania Warszawskiego. Mordowano wszystkich bez względu na płeć czy wiek. Szacuje się, że życie mogło stracić nawet 60 tysięcy ludzi.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.