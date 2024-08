Sektor gości na Cracovii zostanie zamknięty

Wtorek, 6 sierpnia 2024 r.

Kibice Legii prawdopodobnie nie będą mieli możliwości zobaczenia niedzielnego meczu z Puszczą Niepołomice, który rozegrany zostanie na stadionie Cracovii, ze względu na zniszczenia w sektorze gości po wczorajszym meczu ligowym Cracovia - Widzew. Spotkanie "Pasów" zostało przerwane w drugiej połowie po tym, jak widzewiacy dostali się na dach, m.in. odpalając tam pirotechnikę, a następnie po dachu przebiegli się fani gospodarzy.



"Aktualnie szacujemy zniszczenia na sektorze gości. Na podstawie wstępnych oględzin, sektor zostanie wyłączony z użytku do końca sezonu" - poinformowała Cracovia w wydanym oświadczeniu.



Puszcza Niepołomice swoje mecze drugi sezon z kolei rozgrywa na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie, bowiem obiekt w Niepołomicach nie spełnia ekstraklasowych wymogów. Puszcza na swoje mecze otwiera tylko część sektorów - kilka z nich przeznaczonych dla swoich kibiców oraz sektor gości - tak, by maksymalnie ograniczyć wydatki związane z organizacją spotkań. Nawet jeśli prace w sektorze gości na stadionie Cracovii zostaną zakończone jeszcze na jesieni, nie ma szans, by dokonano tego przed najbliższą niedzielą, na kiedy zaplanowano spotkanie Puszczy z Legią.