Duńczycy dostali 1731 biletów na wyjazdowy mecz z Legią

Sprzedaż wejściówek w Danii rozpocznie się dzisiaj o 13:00 w systemie biletowym duńskiego klubu. Cena biletu wynosi 140 koron duńskich, czyli ok. 73 złote. Dzień przed meczem klub przekaże swoim fanom informacje nt. miejsca odbioru wydrukowanych wejściówek imiennych już w Warszawie. Przypominamy, że Legia nie może prowadzić sprzedaży biletów dla zorganizowanej grupy kibiców na mecz w Danii ze względu na zakaz wyjazdowy.

Fani Brøndby IF otrzymali 1731 biletów na rewanżowe spotkanie z Legią, które rozegrane zostanie w Warszawie 15 sierpnia o godzinie 18:00. Jak przekonuje klub spod Kopenhagi, liczba ta będzie wystarczająca dla ich fanów, w związku z czym nie będzie zamkniętej sprzedaży dla posiadaczy karnetów. Po rozprowadzeniu puli 800 wejściówek na jedną kondygnację klub rozpocznie sprzedaż pozostałych 931 biletów na drugie z pięter sektora gości przy Ł3.

L - 34 minuty temu, *.chello.pl Legia nie może, ale Broendby może sprzedawać, ciekawe czy wykażą się postawą prokibicowską jak Molde. odpowiedz

